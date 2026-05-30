Anyai ölelés mentette meg a lány életét, az orvosok először félrediagnosztizálták az agresszív mellrákot

Egy kétgyermekes édesanya úgy véli, az életét annak köszönheti, hogy édesanyja egy egyszerű ölelés közben észrevette a mellében lévő csomót, és ragaszkodott ahhoz, hogy második szakvéleményt kérjen. A döntés végül életmentőnek bizonyult, a vizsgálatok egy agresszív mellrákot tártak fel, amelyet korábban ártalmatlannak minősítettek.

Az első orvos nem gyanította, hogy mellrákról van szó

A ma 43 éves Selina Moss-Davies még 2011 márciusában fedezett fel egy nagy csomót a mellében. Háziorvosa azonban megnyugtatta, hogy nincs ok aggodalomra.

A fordulatot egy családi ölelés hozta el. Selina édesanyja, Pauline ugyanis megérezte a csomót, és azonnal úgy döntött, hogy lánya számára időpontot foglal egy mellklinikára. A további vizsgálatok sokkoló eredményt hoztak, a csomó egy 38 milliméteres, agresszív, harmadik stádiumú daganatnak bizonyult.

Selina később azt mondta, meg van győződve arról, hogy édesanyja ösztönei mentették meg az életét, mert a második vizsgálat nélkül a daganatot valószínűleg nem fedezték volna fel időben.

A diagnózis azonban itt nem ért véget. Az orvosok azt is megállapították, hogy a nő a hibás BRCA1 génmutáció hordozója, amely jelentősen növeli több daganatos megbetegedés, köztük a mell-, petefészek- és hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázatát.

A lesújtó hírt 2011 júniusában kapta meg, ekkor szembesült igazán állapota súlyosságával. Ezt követően hat kemoterápiás kezelést kellett végigcsinálnia. Elmondása szerint már az első héten elvesztette a haját, később pedig az ízérzékelését is. Emellett rendkívüli fáradtsággal, gyakori orrvérzéssel és erős csontfájdalmakkal kellett megküzdenie.

A kemoterápia befejezése után mindössze négy héttel egy kilencórás műtéten esett át, amely során kettős maszektómiát hajtottak végre azonnali helyreállító műtéttel együtt. A megpróbáltatások után az orvosok közölték vele, hogy megszabadult a ráktól.

Selina ma már egészséges és a kilencéves Grayson és a hétéves Gia büszke édesanyja - írja a Mirror.