Arne Slot búcsút int Liverpoolnak - távozik a vezetőedzői posztról
Utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel.
Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot - közölte az MTI.
Távozik a Liverpool éléről Arne Slot
A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot a liverpooliak kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal.
A folytatás viszont már korántsem sikerült ilyen jól, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától és ezúttal egyetlen trófeát se nyert.
A 47 éves Slot és a klubvezetés - amely a közösségi oldalain jelentette be a döntést - közös megegyezéssel zárja le az együttműködést.
A távozó vezetőedző utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel. A spanyol tréner legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre