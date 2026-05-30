Arne Slot búcsút int Liverpoolnak - távozik a vezetőedzői posztról

Utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 14:26
arne slot vezetőedző liverpool

Azonnali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot - közölte az MTI.

Távozik a Liverpool éléről Arne Slot. Fotó: DeFodi Images

A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot a liverpooliak kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal.

A folytatás viszont már korántsem sikerült ilyen jól, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától és ezúttal egyetlen trófeát se nyert.

A 47 éves Slot és a klubvezetés - amely a közösségi oldalain jelentette be a döntést - közös megegyezéssel zárja le az együttműködést.

A távozó vezetőedző utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel. A spanyol tréner legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
