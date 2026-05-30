Lelépett az Exatlon sztárja! – Külföldről jelentkezett be a dögös sportoló
Karvalics Eszter a TV2 sportműsorának egykori Kihívója teljesen váratlanul egy külföldi helyszínről adott helyzetjelentést magáról. Az Exatlon sztárja ráadásul egy kőkemény elhatározásáról számolt be követőinek.
Karvalics Eszter az Exatlon című műsorban vált országosan ismertté, ám a szemfülesebbek már korábban is találkozhattak vele influenszerként a TikTokon. Bár a Dominikai Köztársaságban elképesztő teljesítményt nyújtott, a forgatások alatt neki is meg kellett küzdenie egy hatalmas, drámai mélyponttal. Eszter ennek ellenére egy fantasztikus kalandként emlékszik vissza a sportreality-re, és elmondása szerint végtelenül hálás azokért az emberekért, akiket a műsor során megismerhetett. Úgy tűnik, a dögös sportoló azóta sem bír megülni a fenekén: most teljesen váratlanul külföldről jelentkezett be a rajongóinak.
Itt tűnt fel az Exatlon sztárja
Eszter a közösségi oldalán egy igencsak beszédes, pörgős poszttal törte meg a jeget, amit stílszerűen csak úgy nevezett el: „Futika Párizsban”. A dögös sportoló egy részletes helyzetjelentést is adott magáról a francia fővárosból, és elárulta, milyen elhatározásokkal tért haza:
Igyekszem visszatérni az edzésekhez és a futásokhoz… természetesen az egóm vinne az eddigi “megszokott” tempómban, ahogy itt is volt. De belehaltam. Azért 2 hónap kihagyás nem kevés idő, nehéz újrakezdeni és elfogadni, hogy nehezebben megy, mint ezelőtt. De azt az állóképességet, ami volt, vissza kell tornázni valamivel. Úgyhogy here I go again! Igyekszem majd tartalmakat csinálni nektek a “visszatérésről” és arról, hogy hogy fejlődök majd (remélhetőleg), ugyanis vannak céljaim ezzel kapcsolatban
– írta Instagram-bejegyzésében Eszter.
Így élte meg a kiesést
Eszter Csóri Dorkával vívta meg utolsó küzdelmét. És bár a fitnesz bajnok a nagy csata előtt azt mondta: nagyon ott van fejben, végül sima csatában ki is esett. „Szerettem volna továbbjutni, de ha már párbajra került a sor, jobban örültem, hogy Dorkával kell futnom” – mondta a Borsnak kiesése után Eszter, akit már nagyon várt itthon világhírű teniszező párja, Marozsán Fábián.
