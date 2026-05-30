Lelépett az Exatlon sztárja! – Külföldről jelentkezett be a dögös sportoló

Karvalics Eszter az Exatlon című műsorban vált országosan ismertté, ám a szemfülesebbek már korábban is találkozhattak vele influenszerként a TikTokon. Bár a Dominikai Köztársaságban elképesztő teljesítményt nyújtott, a forgatások alatt neki is meg kellett küzdenie egy hatalmas, drámai mélyponttal. Eszter ennek ellenére egy fantasztikus kalandként emlékszik vissza a sportreality-re, és elmondása szerint végtelenül hálás azokért az emberekért, akiket a műsor során megismerhetett. Úgy tűnik, a dögös sportoló azóta sem bír megülni a fenekén: most teljesen váratlanul külföldről jelentkezett be a rajongóinak.

Az Exatlon sztárja újra külföldről jelentkezett be (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Itt tűnt fel az Exatlon sztárja

Eszter a közösségi oldalán egy igencsak beszédes, pörgős poszttal törte meg a jeget, amit stílszerűen csak úgy nevezett el: „Futika Párizsban”. A dögös sportoló egy részletes helyzetjelentést is adott magáról a francia fővárosból, és elárulta, milyen elhatározásokkal tért haza:

Igyekszem visszatérni az edzésekhez és a futásokhoz… természetesen az egóm vinne az eddigi “megszokott” tempómban, ahogy itt is volt. De belehaltam. Azért 2 hónap kihagyás nem kevés idő, nehéz újrakezdeni és elfogadni, hogy nehezebben megy, mint ezelőtt. De azt az állóképességet, ami volt, vissza kell tornázni valamivel. Úgyhogy here I go again! Igyekszem majd tartalmakat csinálni nektek a “visszatérésről” és arról, hogy hogy fejlődök majd (remélhetőleg), ugyanis vannak céljaim ezzel kapcsolatban

– írta Instagram-bejegyzésében Eszter.

Így élte meg a kiesést

Eszter Csóri Dorkával vívta meg utolsó küzdelmét. És bár a fitnesz bajnok a nagy csata előtt azt mondta: nagyon ott van fejben, végül sima csatában ki is esett. „Szerettem volna továbbjutni, de ha már párbajra került a sor, jobban örültem, hogy Dorkával kell futnom” – mondta a Borsnak kiesése után Eszter, akit már nagyon várt itthon világhírű teniszező párja, Marozsán Fábián.