Ezekre figyelj, ha tóban, folyóban fürdenél idén nyáron

Hol tilos és hol lehet úszkálni a természetes vizekben? Mire kell közben figyelni és mekkora bírságra számíthat az, aki megszegi a szabályokat? Összegyűjtöttük a tóban, folyóban fürdőzés legfontosabb szabályait!

Hol tilos és hol lehet tóban, folyóban fürdőzni?

A legfőbb szabály, hogy természetes vízben fürödni kizárólag a hatóságilag kijelölt fürdőhelyeken, illetve azokon a részeken szabad, ahol a fürdést jogszabály, tábla kifejezetten nem tiltja. A Duna budapesti szakasza például szinte teljes terjedelmében tiltott terület. A folyó fővárosi szakaszán kívül az ország egész területén tilos fürdeni a hajóutakban, a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják 100 méteres körzetében, a hidak, vízkivételi művek, komp és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben, a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságban, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között (kivéve, ha a vízterület megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig), illetve ahol azt tiltó tábla jelzi.

Mit kockáztat az, aki tiltott helyen fürdőzik?

A testi épségén túl a pénzét. A szabályok betartatását a vizirendészet és a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben tiltott helyen fürdőzünk, szabálysértést követünk el, ami komoly anyagi szankciókkal jár. A kiszabható helyszíni bírság összege 6500 forinttól 65.000 forintig terjedhet, hat hónapon belüli újabb szabálysértés (visszaesés) esetén pedig a helyszíni bírság plafonja 90.000 forintig is emelkedhet. Amennyiben a helyszínen nem ismerjük el a szabálysértést, vagy a jogsértés súlya miatt feljelentésre kerül sor, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik. Ebben az esetben a pénzbírság törvényi felső határa 200.000 forint.

Mire kell figyelni a szabadvizekben való fürdőzéskor?

A természetes vizek dinamikusan változó rendszerek, ezért számos fizikai veszélyforrást rejtenek . Ilyen lehet a törött üveg, horgászhorog, a sziklák és az éles fadarabok. Éppen ezért ismeretlen területen óvatosan fésüljük át a vizet egy hosszú bottal vagy húzzunk vízi cipőt mielőtt úszni megyünk. Soha ne ugorjunk fejest ismeretlen vízbe, mert a sekély meder vagy egy rejtett rönk súlyos bénulást vagy halált okozhat.

Veszélyt jelenthetnek emellett az örvények is, amik függőleges irányú szívóhatásukkal leránthatnak minket a víz felszíne alá. Ha örvénybe kerülünk, ne pánikoljunk! Vegyünk egy nagy levegőt, bukkjunk le és az örvény alsó részén – ahol a legkisebb a szívóerő – ússzunk el oldalirányba, majd a sodrást követve emelkedjünk fel.

A szabad vizeken a hínár is potenciális veszélyforrás lehet, bár az tévhit, hogy lehúz a víz alá. Ha belegabalyodunk, kerüljük a pánikot, vegyünk egy nagy levegőt és a víz alá merülve fejtsük le a lábunkról a legtöbbször elszakíthatatlan növényt. Miután kiszabadultunk, háton fekve, apró mozdulatokkal ússzunk el a hínáros területről.