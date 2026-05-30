Ezekre figyelj, ha tóban, folyóban fürdenél idén nyáron

A nyári kánikula beköszöntével sokan vágynak a vízpartra. A természetes vizekben való fürdőzéskor azonban nem árt résen lenni! Ezekre kell figyelni, ha tó vagy folyóparton strandolnánk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 10:00
Hol tilos és hol lehet úszkálni a természetes vizekben? Mire kell közben figyelni és mekkora bírságra számíthat az, aki megszegi a szabályokat? Összegyűjtöttük a tóban, folyóban fürdőzés legfontosabb szabályait!

Ezekre kell figyelni, ha folyóban, tóban fürdőznénk. Fotó: Vendel Lajos/Mediaworks archívum 

Hol tilos és hol lehet tóban, folyóban fürdőzni?

A legfőbb szabály, hogy természetes vízben fürödni kizárólag a hatóságilag kijelölt fürdőhelyeken, illetve azokon a részeken szabad, ahol a fürdést jogszabály, tábla kifejezetten nem tiltja. A Duna budapesti szakasza például szinte teljes terjedelmében tiltott terület. A folyó fővárosi szakaszán kívül az ország egész területén tilos fürdeni a hajóutakban, a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják 100 méteres körzetében, a hidak, vízkivételi művek, komp és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben, a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságban, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között (kivéve, ha a vízterület megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig), illetve ahol azt tiltó tábla jelzi.

Mit kockáztat az, aki tiltott helyen fürdőzik?

A testi épségén túl a pénzét. A szabályok betartatását a vizirendészet és a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben tiltott helyen fürdőzünk, szabálysértést követünk el, ami komoly anyagi szankciókkal jár. A kiszabható helyszíni bírság összege 6500 forinttól 65.000 forintig terjedhet, hat hónapon belüli újabb szabálysértés (visszaesés) esetén pedig a helyszíni bírság plafonja 90.000 forintig is emelkedhet. Amennyiben a helyszínen nem ismerjük el a szabálysértést, vagy a jogsértés súlya miatt feljelentésre kerül sor, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik. Ebben az esetben a pénzbírság törvényi felső határa 200.000 forint.

Csak a kijelölt füdőhelyeken menjünk be a tavakba, folyókba. Fotó: Antal Lívia /  Zalai Hírlap

Mire kell figyelni a szabadvizekben való fürdőzéskor?

  • A természetes vizek dinamikusan változó rendszerek, ezért számos fizikai veszélyforrást rejtenek. Ilyen lehet a törött üveg, horgászhorog, a sziklák és az éles fadarabok. Éppen ezért ismeretlen területen óvatosan fésüljük át a vizet egy hosszú bottal vagy húzzunk vízi cipőt mielőtt úszni megyünk. Soha ne ugorjunk fejest ismeretlen vízbe, mert a sekély meder vagy egy rejtett rönk súlyos bénulást vagy halált okozhat.
  • Veszélyt jelenthetnek emellett az örvények is, amik függőleges irányú szívóhatásukkal leránthatnak minket a víz felszíne alá. Ha örvénybe kerülünk, ne pánikoljunk! Vegyünk egy nagy levegőt, bukkjunk le és az örvény alsó részén – ahol a legkisebb a szívóerő – ússzunk el oldalirányba, majd a sodrást követve emelkedjünk fel.
  • A szabad vizeken a hínár is potenciális veszélyforrás lehet, bár az tévhit, hogy lehúz a víz alá. Ha belegabalyodunk, kerüljük a pánikot, vegyünk egy nagy levegőt és a víz alá merülve fejtsük le a lábunkról a legtöbbször elszakíthatatlan növényt. Miután kiszabadultunk, háton fekve, apró mozdulatokkal ússzunk el a hínáros területről.

A szökőkutakban is tilos fürdeni!

A nyári hónapokban a szökőkutak is vonzzák a fiatalokat, különösen a burkolatba süllyesztett verziók. Sokan nem tudják, hogy a szökőkútban való fürdés szigorúan tilos és veszélyes. A vízkezeléshez használt vegyszerek koncentrációja ugyanis bőrirritációt, viszketést és kiütéseket okozhat. Fertőtlenítés hiányában pedig a vízben elszaporodnak a kórokozók, amik lenyelve súlyos gyomor-bélrendszeri fertőzést okoznak. Éppen ezért senki ne használja fürdésre a dekorációs célt szolgáló szökőkutakat, ne hűsítse vele arcát, lábát, kezét sem!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
