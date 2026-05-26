Fürdőruhák, strandlepedők, teli medencék - retró képeken mutatjuk, hogy strandoltak régen

Aki a meleg elől nem a Balatonra vagy a Velencei-tóra menekült, annak is volt Budapesten számtalan lehetősége kicsit lehűteni magát. A hétvégéken a strandok megteltek, családok egész napos programját jelentette, viszont több strand mára bezárt. Retró galériánkkal visszaemlékezhetsz azokra a budapesti strandokra, amelyek eltűntek a múlt században.

A Palatinus Strandfürdő mindig teli volt fürdőzőkkel Fotó: Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ

Strandok, amikre már nosztalgiával gondolunk vissza

A strandolás gyerekkorunkról nosztalgikus hangulatokat idéz: családdal, baráti társasággal reggel kimentünk, a kockás pokrócokra egy egész napi menüt kipakoltunk, a vízben lábunkat lógatva kibeszéltünk magunkból mindent, miközben a nap sugarai égették a bőrünket. Ilyen jó volt régen a strandszezon!

A még ma is működő híres budapesti strandok mellett, mint a Palatinus vagy a Csillaghegyi strandfürdő érdemes visszaemlékezni azokra a fürdőhelyekre, amelyek az idő múlásával feledésbe merültek és teljesen más működik a helyükön.

1854-ben véletlen fedeztek fel gyógyvizet Kelenföldön, amit eredetileg öntözésre használt volna fel az érintett telek akkori tulajdonosa, viszont a víz sótartalma miatt Unger Ferenc patikus azt gondolta, hogy egy fürdő hasznosabb lenne. Így épült meg a Tétényi úton az Erzsébet Sósfürdő, ami közel 100 évig üzemelt. A fürdő épületét Ybl Miklós építette, névadója pedig Erzsébet királyné volt. A fővárosiak számára közkedvelt gyógyfürdő volt, a legtöbben emésztési problémákkal, gyulladásokkal, köszvénnyel és női egészségügyi bajokkal érkeztek gyógyulni. A háborút követően ugyan nem érte nagy kár az épületet, de a városvezetés végül úgy döntött, hogy lebontják az épületet, a forrásokat lefojtják. Ennek helyére került 1950-ben a Tétényi úti kórház, később Szent Imre Kórház. A fürdő emlékét a Sósfürdő tér és Sósfürdő utca őrzi.

Az albertfalvi lakosoknak két nagyon népszerű strandja is volt, ahova mehettek hűsölni és pancsolni. Az Albertfalvi strandot amit mindenki "Beszkárt" néven emlegetett, a BKV elődje üzemeltette és 1936-ban nyitotta meg kapuit. Elnevezése a BSZKRT betűszóból (Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság) ered. Eleinte a cég saját dolgozói strandolhattak itt, majd a nagyközönség számára is megnyílt. Egy nagy úszómedencéje volt, amit körülöleltek a fák, ezért az árnyékolás miatt nagyon nehezen melegedett fel. A rendszerváltást megelőző időkben napközis táborok gyerekeinek volt kedvelt fürdőhelye, és rendszeresen zajlott úszásoktatás is a medencében, míg a 90-es évek környékén bezárták. Az egykori Kábel strand pedig az északi határ közelében, a Kondorosi úton állt. A Beszkárt stranddal ellentétben ezt állandóan érte a napsütés, így a víz is melegebb volt. A strand területén szintén egy nagymedence állt, illetve egy gyerekmedence is. A Kábel strand a hetvenes évek első felében zárt be és sokáig elhagyatottan állt, majd megépült helyére a mai Nyéki Imre Uszoda.