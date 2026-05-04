Mentőhelikopter szállt le a 4-es főúton, szörnyű baleset történt
Óriási torlódásra kell számítani az érintett útszakaszon. Mentőhelikoptert is riasztani kellett a 4-es főúthoz.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két autó a 4-es főút pilisi szakaszán. Az egyik árokba is hajtott és fel is borult. A két járműben összesen négyen utaztak, egyiküket a monori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból.
Mentőhelikopter érkezett a 4-es főúton történt balesethez
A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A rajok áramtalanították az egyik gépkocsit, a felborult jármű feszültségmentesítéséről később gondoskodnak - írja a katasztrófavédelem.
