Nicolas Cage végre elárulta, hőst vagy gonoszt szeret jobban játszani

Kiderült, hogy majdnem ő lett a híres Zöld Manó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 08:30
Nicolas Cage mindig ügyel arra, hogy soha ne essen csapdába azzal, hogy csak egy dologgal foglalkozik.

Nicolas Cage szerint fontos az egyensúly a szerepek között. Fotó: Ron Adar

A Pókember-Noir premierjén, május 13-án a 62 éves Oscar-díjas színész elmagyarázta, hogy hosszú karrierje során inkább előnyben részesítette-e a hősök vagy a gonosztevők megformálását.

„Gonosz? Sok gonosztevőt játszottam már. Mindkettőt szeretem. Szerintem mindkettő fontos része a mozinak. Nem szeretnék egyetlen dologgal csapdába esni” – mondta a People-nak.

Cage azt is elmondta, hogy a 2000-es évek elején beszélt Pókember‑rendezőjével, Sam Raimivel arról, hogy esetleg eljátszaná a Zöld Manót, de végül a 2002-es Adaptáció főszerepe mellett döntött, mert úgy érezte, az volt akkor a helyes választás. „Úgy döntöttem, hogy csinálok egy másik filmet, egy sokkal kisebb szabású noirt, inkább romantikusat, mint tragikus noirt” – tette hozzá az Adaptációról. 

De emlékszem, hogy azt mondtam Samnek: "Remélem, bárkit is választasz Pókember szerepére, legalább egy pillanatra magáévá teszi a pókszerű testbeszédet. Egyedül a lakásában, a mennyezeten mászik vagy valami hasonló."

A Zöld Manó szerepét végül Willem Dafoe kapta, míg Tobey Maguire játszotta a Pókembert.

Eközben Cage-et Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi főszereplőnek az Adaptációban nyújtott alakításáért. Korábban Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplőnek az 1995-ös Las Vegas, végállomás című filmért.

Cage a Zöld Manó szerepének visszautasítása után újabb lehetőséget kapott, hogy Marvel‑filmben szerepeljen: ő lett a Szellemlovas a 2007-es filmben és annak 2011-es folytatásában.

Az évek során számtalan gonosztevő bőrébe bújt: például teljesen felismerhetetlenné vált, hogy eljátsszon egy hátborzongató sorozatgyilkost a 2024-es A rém című filmben, és megmutatta alteregóját, Nicky Cage‑et a 2022-es meta‑moziban, A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlyában.

A Pókember-Noirban Cage most Ben Reillyt, egy pókösztönökkel rendelkező magánnyomozót alakít az 1930-as évek New Yorkjában. Miközben készült a szerepre, az volt a célja, hogy összekeverje néhány kedvenc régi stílusú színészét, James Cagney, Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, és ütköztesse őket Stan Lee mesterművével, a Pókemberrel, hogy valami újat hozzon létre - írta a People.

