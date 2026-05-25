Nicolas Cage végre elárulta, hőst vagy gonoszt szeret jobban játszani

Nicolas Cage mindig ügyel arra, hogy soha ne essen csapdába azzal, hogy csak egy dologgal foglalkozik.

Nicolas Cage szerint fontos az egyensúly a szerepek között. Fotó: Ron Adar

Nicolas Cage szerint fontos az egyensúly a szerepek között.

A Pókember-Noir premierjén, május 13-án a 62 éves Oscar-díjas színész elmagyarázta, hogy hosszú karrierje során inkább előnyben részesítette-e a hősök vagy a gonosztevők megformálását.

„Gonosz? Sok gonosztevőt játszottam már. Mindkettőt szeretem. Szerintem mindkettő fontos része a mozinak. Nem szeretnék egyetlen dologgal csapdába esni” – mondta a People-nak.

Cage azt is elmondta, hogy a 2000-es évek elején beszélt Pókember‑rendezőjével, Sam Raimivel arról, hogy esetleg eljátszaná a Zöld Manót, de végül a 2002-es Adaptáció főszerepe mellett döntött, mert úgy érezte, az volt akkor a helyes választás. „Úgy döntöttem, hogy csinálok egy másik filmet, egy sokkal kisebb szabású noirt, inkább romantikusat, mint tragikus noirt” – tette hozzá az Adaptációról.

De emlékszem, hogy azt mondtam Samnek: "Remélem, bárkit is választasz Pókember szerepére, legalább egy pillanatra magáévá teszi a pókszerű testbeszédet. Egyedül a lakásában, a mennyezeten mászik vagy valami hasonló."

A Zöld Manó szerepét végül Willem Dafoe kapta, míg Tobey Maguire játszotta a Pókembert.

Eközben Cage-et Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi főszereplőnek az Adaptációban nyújtott alakításáért. Korábban Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplőnek az 1995-ös Las Vegas, végállomás című filmért.

Cage a Zöld Manó szerepének visszautasítása után újabb lehetőséget kapott, hogy Marvel‑filmben szerepeljen: ő lett a Szellemlovas a 2007-es filmben és annak 2011-es folytatásában.

Az évek során számtalan gonosztevő bőrébe bújt: például teljesen felismerhetetlenné vált, hogy eljátsszon egy hátborzongató sorozatgyilkost a 2024-es A rém című filmben, és megmutatta alteregóját, Nicky Cage‑et a 2022-es meta‑moziban, A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlyában.

A Pókember-Noirban Cage most Ben Reillyt, egy pókösztönökkel rendelkező magánnyomozót alakít az 1930-as évek New Yorkjában. Miközben készült a szerepre, az volt a célja, hogy összekeverje néhány kedvenc régi stílusú színészét, James Cagney, Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, és ütköztesse őket Stan Lee mesterművével, a Pókemberrel, hogy valami újat hozzon létre - írta a People.