Széthulló család, súlyos örökség: a Huntington-kór teljesen megváltoztatta egy anya és lánya kapcsolatát

Mariana Price felidézte, hogy édesanyja, Sara Spalding korábban sikeres, a Yale jogi karán végzett nő volt, aki később négy gyermeke nevelésének szentelte életét. A Huntington-kór végül mindent tönkretett.

Huntington-kór teljesen megváltoztatta az egész család életét

Nem hiszem, hogy bármi fontosabb volt számára, mint a gyerekei, és ezt mindenki így mondaná, aki ismerte

– emlékezett vissza Mariana.

Annyira büszke volt arra, hogy anyaként élhet. Sokszor mondták nekem, hogy mi voltunk az ő világa.

Gyerekként Mariana számára az édesanyja jelentette a biztonságot: együtt olvastak, rejtvényt fejtettek, túráztak és eveztek. Amikor 5 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, az édesanyja órákon át segített neki megtanulni olvasni.

Egyáltalán nem voltam könnyű tanuló, utáltam is, és valószínűleg minden nap panaszkodtam. De anyám soha nem panaszkodott, és soha nem éreztette velem, hogy buta lennék.

Huntington-kórt diagnosztizáltak édesanyjánál

A család élete 2016-ban teljesen felfordult, amikor kiderült: az anyánál Huntington-kór alakult ki – egy örökletes, progresszív idegrendszeri betegség, amely fokozatosan roncsolja az agyat.

A betegség idővel nemcsak a fizikai állapotot, hanem a viselkedést és az érzelmeket is megváltoztatta. Mariana szerint a legnehezebb az volt, hogy az anyjában már nem tudta összeegyeztetni a régi szerető szülőt azzal, akivé a betegség tette.

A betegség előrehaladtával azonban a kapcsolatuk szétesett, a szülők elváltak, Mariana pedig 11 évesen az édesapjához költözött. Évekig tartó felügyelt találkozások és terápiák következtek, miközben a lány folyamatosan próbálta visszakapni az édesanyját.

Egyszerűen nem volt lehetséges helyrehozni a kapcsolatunkat. Nem azért, mert ne próbáltuk volna, anyám mindig szeretett volna kapcsolatban maradni velem.

Mariana elmondta, hogy sokáig csak dühöt érzett.

Olyan dühös voltam rá, mert nem értettem, hogyan okozhatott ennyi fájdalmat évekig. Annyira szerettem volna, hogy bocsánatot kérjen, és minden visszaálljon a régi állapotba.

16 éves korára édesanyja állapota annyira romlott, hogy teljes ellátásra szorult, és idősotthonba került. Közben Mariana is megtudta: ő maga is hordozza a Huntington-kórt okozó génmutációt. Mindezek ellenére később megpróbált újra kapcsolatot építeni az édesanyjával.

Nehéz különválasztani az anyámat a betegségtől, és talán soha nem fogom tudni, mi volt ő és mi volt a betegség. De azt tudom, mennyire szeretett minket gyerekkoromban, és erre akarok emlékezni.

A People szerint a fiatal nő ma már mentőápolóként dolgozik, ápolói tanulmányokat folytat, és igyekszik feldolgozni a múltat. Mindeközben már a megbocsátásról és az elfogadásról beszél.