RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes! Egy új tanulmány kimutatta, mi okozhatja valójában a demenciát

Az orvosok rájöttek. A demencia eredete nem ott van, ahol hinnénk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 17:00
betegség kutatás demencia

Egy új kutatás olyan összefüggést tárt fel, amely alapjaiban változtathatja meg, amit eddig az agyi betegségekről, köztük a demenciáról gondoltunk. Kiderülhet végre, mi demencia kiváltó oka?

A demencia milliókat érint, most végre kiderül mi okozza
Fotó: Freepik (illusztráció!)

Itt lapulhat a demencia kiváltó oka

Friss tudományos eredmények szerint a bélrendszerünkben zajló folyamatok kulcsszerepet játszhatnak súlyos neurodegeneratív betegségek kialakulásában. A kutatás kimutatta, hogy a bélbaktériumok által feldolgozott cukrok gyulladásos láncreakciót indíthatnak el, amely végül az agyat is károsíthatja. A vizsgálat az amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) és a frontotemporális demencia (FTD) közötti kapcsolatot elemezte. Mindkét betegség az idegsejtek pusztulásával jár: az ALS elsősorban a mozgást érinti, míg az FTD jelentős viselkedés- és beszédváltozásokat okoz.

A tudósok eddig sem ismerték pontosan e betegségek kiváltó okát, ezért a Case Western Reserve Egyetem kutatócsoportja a bélrendszer szerepét kezdte vizsgálni. A Cell Reports folyóiratban publikált tanulmány szerint egy bizonyos típusú glikogén a bélbaktériumok működése során keletkezik, és erős immunválaszt vált ki.

Ez a reakció túlzott gyulladáshoz vezet, amely károsíthatja az agyat, sőt idegsejtek pusztulását is előidézheti. Egérkísérletek során egyértelműen kimutatták, hogy ez a folyamat hozzájárul az ALS és az FTD kialakulásához. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a szervezet egyes esetekben „veszélyes” cukorként azonosítja ezt a glikogént, és túlzott immunválasszal reagál rá. Ez a túlműködés végül az agy védelmi rendszerét, az úgynevezett vér-agy gátat is károsíthatja.

A vizsgálat során egy konkrét bélbaktériumot, a Parabacteroides merdae-t azonosították, ami ilyen gyulladáskeltő glikogént termel. Amikor ezt a baktériumot egerekbe juttatták, súlyos gyulladás és az agyi védelem meggyengülése következett be. Emberi minták elemzésekor is hasonló eredmények születtek: ALS-ben és FTD-ben szenvedő betegek székletében magas szintű gyulladásos glikogént találtak.

A kutatás egy lehetséges kezelési irányt is felvetett. Az egereknek adott, glikogént lebontó enzim csökkentette a gyulladást és meghosszabbította az élettartamukat, bár a mozgásuk nem javult. Ez arra utal, hogy a folyamat befolyásolható lehet, de további vizsgálatok szükségesek, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
