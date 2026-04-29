Döbbenetes! Egy új tanulmány kimutatta, mi okozhatja valójában a demenciát

Egy új kutatás olyan összefüggést tárt fel, amely alapjaiban változtathatja meg, amit eddig az agyi betegségekről, köztük a demenciáról gondoltunk. Kiderülhet végre, mi demencia kiváltó oka?

A demencia milliókat érint, most végre kiderül mi okozza

Fotó: Freepik (illusztráció!)

Itt lapulhat a demencia kiváltó oka

Friss tudományos eredmények szerint a bélrendszerünkben zajló folyamatok kulcsszerepet játszhatnak súlyos neurodegeneratív betegségek kialakulásában. A kutatás kimutatta, hogy a bélbaktériumok által feldolgozott cukrok gyulladásos láncreakciót indíthatnak el, amely végül az agyat is károsíthatja. A vizsgálat az amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) és a frontotemporális demencia (FTD) közötti kapcsolatot elemezte. Mindkét betegség az idegsejtek pusztulásával jár: az ALS elsősorban a mozgást érinti, míg az FTD jelentős viselkedés- és beszédváltozásokat okoz.

A tudósok eddig sem ismerték pontosan e betegségek kiváltó okát, ezért a Case Western Reserve Egyetem kutatócsoportja a bélrendszer szerepét kezdte vizsgálni. A Cell Reports folyóiratban publikált tanulmány szerint egy bizonyos típusú glikogén a bélbaktériumok működése során keletkezik, és erős immunválaszt vált ki.

Ez a reakció túlzott gyulladáshoz vezet, amely károsíthatja az agyat, sőt idegsejtek pusztulását is előidézheti. Egérkísérletek során egyértelműen kimutatták, hogy ez a folyamat hozzájárul az ALS és az FTD kialakulásához. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a szervezet egyes esetekben „veszélyes” cukorként azonosítja ezt a glikogént, és túlzott immunválasszal reagál rá. Ez a túlműködés végül az agy védelmi rendszerét, az úgynevezett vér-agy gátat is károsíthatja.

A vizsgálat során egy konkrét bélbaktériumot, a Parabacteroides merdae-t azonosították, ami ilyen gyulladáskeltő glikogént termel. Amikor ezt a baktériumot egerekbe juttatták, súlyos gyulladás és az agyi védelem meggyengülése következett be. Emberi minták elemzésekor is hasonló eredmények születtek: ALS-ben és FTD-ben szenvedő betegek székletében magas szintű gyulladásos glikogént találtak.

A kutatás egy lehetséges kezelési irányt is felvetett. Az egereknek adott, glikogént lebontó enzim csökkentette a gyulladást és meghosszabbította az élettartamukat, bár a mozgásuk nem javult. Ez arra utal, hogy a folyamat befolyásolható lehet, de további vizsgálatok szükségesek, derül ki a Mirror cikkéből.