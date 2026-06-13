Baj van a Lidl slágertermékével, ne fogyaszd el!
Azonnali termékvisszahívást rendeltek el. Mutatjuk, melyik Lidl termékkel van gond.
„A LIDL Magyarország Bt. Dulano Artländer szelet 240g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.” – tájékoztatta a Metropolt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Jöjjenek a részletek!
Termékvisszahívást rendelt el a Lidl coli baktérium miatt
A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Dulano Artländer szelet
Kiszerelés: 240 g
Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.
Tételszám: 0007054279
Gyártó: The Family Butchers GmbH
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal rendelkező tételeket érinti!
A hatóság kéri, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.
Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
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