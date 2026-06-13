Baj van a Lidl slágertermékével, ne fogyaszd el!

„A LIDL Magyarország Bt. Dulano Artländer szelet 240g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.” – tájékoztatta a Metropolt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Jöjjenek a részletek!

Termékvisszahívást rendelt el a Lidl (Fotó: Pixabay.com)

Termékvisszahívást rendelt el a Lidl coli baktérium miatt

A LIDL Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Dulano Artländer szelet

Kiszerelés: 240 g

Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.

Tételszám: 0007054279

Gyártó: The Family Butchers GmbH

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal rendelkező tételeket érinti!

A hatóság kéri, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!