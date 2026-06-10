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Növényvédő került ebbe a fűszerbe! Nehogy használd! - Fotó

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Azonnal visszahívták ezt a terméket. Veszélyes az emberi egészségre.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 16:42
nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság növényvédő szerek termékvisszahívás

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (acetamiprid, bifentrin, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, difenokonazol, flonikamid, imidakloprid, prokloráz, piraklosztrobin, tebukonazol) mutattak ki Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Fotó: Pixabay.com

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), aki az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder

Márka: TYM

Kiszerelés: 28 g

MMI: 09/09/2027

Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)

Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

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