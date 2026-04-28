Műtét vagy hullaház? Sokkoló kérdést kapott a nő a pókcsípés után

Az orvosok azt mondták egy nyaralásról hazatért brit nőnek, hogy akár a hullaházba is kerülhet, miután Olaszországban megcsípte egy mérges pók. A hölgy eleinte azt hitte, hogy a szervezete rosszul reagál a pókcsípésre, ám a valóság minden képzeletét felülmúlta.

Julia Newton-Mercer egy egyhetes nyaralásra utazott az olaszországi Szardíniára, amikor kórházba kellett szállítani. A bal bokáján lévő pókcsípés elkezdett viszketni, majd fellángolt. Eleinte azt hitte, rosszul reagál a szervezete a csípésre, ám ennél komolyabb dologról volt szó.

A nő háziorvosa hónapokig antibiotikumot írt fel neki, ami néhány hétre kitisztította a sebet, ám az később újra fellángolt, amit az orvosok sem tudtak már hova tenni. Hónapokig nedvedzett és fekélyesedett, majd egy fekete hólyag keletkezett a nő lábának hátsó részén, így szepszissel rohantak vele a kórházba.

Nem volt más választása, hogy vagy megműtik vagy nem éli túl. Mindössze 10 hónappal a 2022 októberi utazása után műtéten és rehabilitáción esett át Julia, rettegve, hogy elveszíti a lábát. Bár a műtét révén sikerült megmenteni az alsó végtagjait, a páciens mindössze 30 másodpercig képes segítség nélkül járni. A nő egyik Olaszországban élő orvos barátja megvizsgálta a csípésről készült fotókat, és azt egy hegedűpóknak tulajdonította, melynek marása szövetelhalást okoz. Évek teltek el a csípés óta, a nő kénytelen volt feladni a munkáját és mind a mai napig 15 különböző gyógyszert szed.

Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet! Gyászolnom kellett azt az életet, amit lényegében elveszítettem. Elkeserítő, hogy ennyi minden után sem lett szupererőm!

– mondja a Merseyside-i St. Helensből származó nő, fanyar humorral utalva a Pókember-képregényre.

Julia úgy emlékszik, hogy amikor a férjével a szálloda előtt ültek, akkor csípte meg több szúnyog is. Az orvos ismerőse világosította fel, hogy itt bizony pókcsípésről van szó. Ráadásul a tünetei sem múltak el – számol be róla a Daily Star.

Most egy hatalmas heg van a nő lábán és balszerencsésnek tartja magát, amiért ez pont vele megtörtént. Ugyanakkor másokat arra figyelmeztet, ne vegyék fél vállról a rovarsípéseket! Szerinte a lehető legjobb megelőzés, ha letakarja az ember a csupasz bőrfelületét, hogy elkerülje az övéhez hasonló eseteket.