Műtét vagy hullaház? Sokkoló kérdést kapott a nő a pókcsípés után

Bárcsak szuperképességeket kaptam volna! Így viccelődött a pókcsípéses nő, utalva a Pókemberre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 09:30
pókcsípés szepszis pók műtét

Az orvosok azt mondták egy nyaralásról hazatért brit nőnek, hogy akár a hullaházba is kerülhet, miután Olaszországban megcsípte egy mérges pók. A hölgy eleinte azt hitte, hogy a szervezete rosszul reagál a pókcsípésre, ám a valóság minden képzeletét felülmúlta.

pókcsípés
Durva következménye lett a pókcsípésnek, majdnem belehalt a nő (freepik.com – Képünk illusztráció)

Kis híján hullaházban kötött ki a pókcsípés után

Julia Newton-Mercer egy egyhetes nyaralásra utazott az olaszországi Szardíniára, amikor kórházba kellett szállítani. A bal bokáján lévő pókcsípés elkezdett viszketni, majd fellángolt. Eleinte azt hitte, rosszul reagál a szervezete a csípésre, ám ennél komolyabb dologról volt szó. 

A nő háziorvosa hónapokig antibiotikumot írt fel neki, ami néhány hétre kitisztította a sebet, ám az később újra fellángolt, amit az orvosok sem tudtak már hova tenni. Hónapokig nedvedzett és fekélyesedett, majd egy fekete hólyag keletkezett a nő lábának hátsó részén, így szepszissel rohantak vele a kórházba. 

Nem volt más választása, hogy vagy megműtik vagy nem éli túl. Mindössze 10 hónappal a 2022 októberi utazása után műtéten és rehabilitáción esett át Julia, rettegve, hogy elveszíti a lábát. Bár a műtét révén sikerült megmenteni az alsó végtagjait, a páciens mindössze 30 másodpercig képes segítség nélkül járni. A nő egyik Olaszországban élő orvos barátja megvizsgálta a csípésről készült fotókat, és azt egy hegedűpóknak tulajdonította, melynek marása szövetelhalást okoz. Évek teltek el a csípés óta, a nő kénytelen volt feladni a munkáját és mind a mai napig 15 különböző gyógyszert szed.

Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet! Gyászolnom kellett azt az életet, amit lényegében elveszítettem. Elkeserítő, hogy ennyi minden után sem lett szupererőm!

– mondja a Merseyside-i St. Helensből származó nő, fanyar humorral utalva a Pókember-képregényre.

Julia úgy emlékszik, hogy amikor a férjével a szálloda előtt ültek, akkor csípte meg több szúnyog is. Az orvos ismerőse világosította fel, hogy itt bizony pókcsípésről van szó. Ráadásul a tünetei sem múltak el – számol be róla a Daily Star.

Most egy hatalmas heg van a nő lábán és balszerencsésnek tartja magát, amiért ez pont vele megtörtént. Ugyanakkor másokat arra figyelmeztet, ne vegyék fél vállról a rovarsípéseket! Szerinte a lehető legjobb megelőzés, ha letakarja az ember a csupasz bőrfelületét, hogy elkerülje az övéhez hasonló eseteket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu