Balatoni nyár: fontos változásra figyelmeztet a rendőrség, erről minden nyaralónak tudnia kell!

Balatonlelle Város Önkormányzatának 9/2026. számú rendelete értelmében, június 1-től új szabályozás lépett hatályba a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Az intézkedés célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is. Éppen ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek, és a pihenni vágyók számára egyaránt. Idén tehát más éesz a balatoni nyár.

Balatoni nyár: 2026. június elsejétől több helyen is tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellén (Fotó: Németh Levente)

Balatoni nyár – szabályozott alkoholfogyasztással

A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre, és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.

A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani:

az utcákon,

a tereken,

a parkokban,

a sétányokon,

a játszóterek környezetében,

valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom nem érinti: