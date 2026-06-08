Balatoni nyár: fontos változásra figyelmeztet a rendőrség, erről minden nyaralónak tudnia kell!
Tájékoztatást tett közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Idén más lesz a balatoni nyár. Június 1-től új szabályozás lépett hatályba a népszerű balatoni településen.
Balatonlelle Város Önkormányzatának 9/2026. számú rendelete értelmében, június 1-től új szabályozás lépett hatályba a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Az intézkedés célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is. Éppen ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek, és a pihenni vágyók számára egyaránt. Idén tehát más éesz a balatoni nyár.
Balatoni nyár – szabályozott alkoholfogyasztással
A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre, és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.
A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani:
- az utcákon,
- a tereken,
- a parkokban,
- a sétányokon,
- a játszóterek környezetében,
valamint Balatonlelle egyéb közterületein.
A tilalom nem érinti:
- a vendéglátóhelyek belső tereit,
a vendéglátóhelyek engedéllyel működő teraszait,
a rendezvények hivatalosan kijelölt területeit,
a vásárok és fesztiválok helyszíneit,
a közforgalmú strandok kijelölt területeit,
valamint a Rendezvénytér területét
– írja a rendőrség.
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