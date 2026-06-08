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Balatoni nyár: fontos változásra figyelmeztet a rendőrség, erről minden nyaralónak tudnia kell!

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Tájékoztatást tett közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Idén más lesz a balatoni nyár. Június 1-től új szabályozás lépett hatályba a népszerű balatoni településen.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 15:53
Balatonlelle alkoholfogyasztás nyár

Balatonlelle Város Önkormányzatának 9/2026. számú rendelete értelmében, június 1-től új szabályozás lépett hatályba a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Az intézkedés célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is. Éppen ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek, és a pihenni vágyók számára egyaránt. Idén tehát más éesz a balatoni nyár.

Balatoni nyár: 2026. június elsejétől több helyen is tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellén
Balatoni nyár: 2026. június elsejétől több helyen is tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellén (Fotó: Németh Levente)

Balatoni nyár – szabályozott alkoholfogyasztással

A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre, és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.

A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani:

  • az utcákon,
  • a tereken,
  • a parkokban,
  • a sétányokon,
  • a játszóterek környezetében,

valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom nem érinti:

  • a vendéglátóhelyek belső tereit,
    a vendéglátóhelyek engedéllyel működő teraszait,
    a rendezvények hivatalosan kijelölt területeit,
    a vásárok és fesztiválok helyszíneit,
    a közforgalmú strandok kijelölt területeit,
    valamint a Rendezvénytér területét
    – írja a rendőrség.

 

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