Állandó fáradtság gyötör? A szakértő szerint ez állhat a háttérben

Állandó fáradtság gyötör? A tévés orvos és az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) háziorvosa, dr. Amir Khan nemrég felsorolta a fáradtság leggyakoribb okait, és azt is, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni emiatt.

Nem is gondolnád, milyen okok állhatnak az állandó fáradtság mögött Fotó: Shutterstock

Ez az 5 ok állhat az állandó fáradtság mögött

Háziorvosként ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés, és rengeteg lehetséges oka lehet

– mondta dr. Khan, aki ezután felsorolta a fáradtság néhány lehetséges okát.

1. Életmódbeli tényezők

A nem megfelelő táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz és a kiégés egyaránt okozhat fáradtságot. Ezenkívül a szülői feladatokkal járó leterheltség vagy a gondozási felelősségek is hozzájárulhatnak a fáradtsághoz

– magyarázta az orvos egy TikTok-videóban.

2. Alvásminőség

Azt mondom a betegeimnek, hogy bármi, ami befolyásolhatja a jó éjszakai alvást, beleértve a munkarendet és a munkahelyi stresszt is, természetesen hozzájárulhat ehhez

– tette hozzá dr. Khan.

3. Gyógyszeres kezelés

A háziorvos azt is hangsúlyozta, hogy rendszeresen felülvizsgálja a fáradtságtól szenvedők gyógyszeres kezelését, mivel ez feltárhatja a kimerültség mögött rejlő okokat. Hangsúlyozta azonban, hogy senkinek sem szabad megváltoztatnia vagy abbahagynia a gyógyszerek szedését anélkül, hogy előbb orvosi tanácsot kérne.

4. Meglévő betegségek

Számos olyan egészségügyi állapot létezik, amelynek egyszerűen a fáradtság a tünete

– folytatta dr. Khan.

Ilyenek például a fertőzések, a szívbetegségek és a szívelégtelenség, a krónikus tüdőbetegségek, a mentális egészségügyi rendellenességek, a lupusz, a cukorbetegség, a sclerosis multiplex, a pajzsmirigyproblémák, a krónikus fáradtság szindróma, és sajnos a rák is.

5. Táplálkozás

A szakértő azt is megjegyezte, a táplálkozásbeli hiányosságok is túlzott fáradtsághoz vezethetnek, különös tekintettel a vashiányra, az anémiára, az alacsony D- és B12-vitamin, valamint folsavszintre, amelyek tapasztalatai szerint a leggyakrabban előforduló problémák közé tartoznak. Továbbá rámutatott arra, hogy az alultápláltsághoz és túlsúlyhoz egyaránt vezető étkezési rendellenességek is szerepet játszhatnak.

Azok viszont, amikkel mindannyian javíthatunk az energiaszintünkön, a következők: aludjunk jól, célként tűzzük ki a 7-8 órát, kerüljük vagy csökkentsük az alkoholfogyasztást, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, kezeljük a stresszt úgy, hogy időt szánunk azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak nekünk, rendszeresen mozogjunk, és tartsuk fenn az egészséges testsúlyt

– idézte az orvos szavait a Mirror.