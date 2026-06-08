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Állandó fáradtság gyötör? A szakértő szerint ez állhat a háttérben

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Hiába alszol eleget, mégis kimerült vagy? Íme 5 ok, ami az állandó fáradtság mögött állhat.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 09:30
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Állandó fáradtság gyötör? A tévés orvos és az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) háziorvosa, dr. Amir Khan nemrég felsorolta a fáradtság leggyakoribb okait, és azt is, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni emiatt.

Nem is gondolnád, milyen okok állhatnak az állandó fáradtság mögött
Nem is gondolnád, milyen okok állhatnak az állandó fáradtság mögött Fotó: Shutterstock

Ez az 5 ok állhat az állandó fáradtság mögött

Háziorvosként ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés, és rengeteg lehetséges oka lehet

mondta dr. Khan, aki ezután felsorolta a fáradtság néhány lehetséges okát.

1. Életmódbeli tényezők

A nem megfelelő táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz és a kiégés egyaránt okozhat fáradtságot. Ezenkívül a szülői feladatokkal járó leterheltség vagy a gondozási felelősségek is hozzájárulhatnak a fáradtsághoz

 – magyarázta az orvos egy TikTok-videóban. 

2. Alvásminőség

Azt mondom a betegeimnek, hogy bármi, ami befolyásolhatja a jó éjszakai alvást, beleértve a munkarendet és a munkahelyi stresszt is, természetesen hozzájárulhat ehhez

 – tette hozzá dr. Khan.

3. Gyógyszeres kezelés

A háziorvos azt is hangsúlyozta, hogy rendszeresen felülvizsgálja a fáradtságtól szenvedők gyógyszeres kezelését, mivel ez feltárhatja a kimerültség mögött rejlő okokat. Hangsúlyozta azonban, hogy senkinek sem szabad megváltoztatnia vagy abbahagynia a gyógyszerek szedését anélkül, hogy előbb orvosi tanácsot kérne.

4. Meglévő betegségek

Számos olyan egészségügyi állapot létezik, amelynek egyszerűen a fáradtság a tünete

 – folytatta dr. Khan.

Ilyenek például a fertőzések, a szívbetegségek és a szívelégtelenség, a krónikus tüdőbetegségek, a mentális egészségügyi rendellenességek, a lupusz, a cukorbetegség, a sclerosis multiplex, a pajzsmirigyproblémák, a krónikus fáradtság szindróma, és sajnos a rák is.

5. Táplálkozás

A szakértő azt is megjegyezte, a táplálkozásbeli hiányosságok is túlzott fáradtsághoz vezethetnek, különös tekintettel a vashiányra, az anémiára, az alacsony D- és B12-vitamin, valamint folsavszintre, amelyek tapasztalatai szerint a leggyakrabban előforduló problémák közé tartoznak. Továbbá rámutatott arra, hogy az alultápláltsághoz és túlsúlyhoz egyaránt vezető étkezési rendellenességek is szerepet játszhatnak.

Azok viszont, amikkel mindannyian javíthatunk az energiaszintünkön, a következők: aludjunk jól, célként tűzzük ki a 7-8 órát, kerüljük vagy csökkentsük az alkoholfogyasztást, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, kezeljük a stresszt úgy, hogy időt szánunk azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak nekünk, rendszeresen mozogjunk, és tartsuk fenn az egészséges testsúlyt

 – idézte az orvos szavait a Mirror.

A felnőtteknek átlagosan 7-9 órányi alvásra van szüksége, míg a gyermekeknek életkoruktól függően 9-13 órára. Ha már több hete fáradtságot tapasztalsz, anélkül, hogy tudnád az okát, a kimerültség pedig befolyásolja a mindennapi életed, esetleg más tüneteket is észlelsz, úgy, mint hirtelen fogyást vagy hangulatváltozásokat, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

@doctoramirkhann A good nights sleep is so important for our health but it’s often something we neglect Sometimes just some simple steps can improve our sleep quantity and quality #doctoramir #doctoramirkhan #doctor #medical #health #chronicillness #gp #gpbehindcloseddoors #doctors #whatieat #whatieatinaday #drkhan #mamkahn #eathealthy #healthyliving #healthy #fyp #fy #foryoupagee #protein ♬ original sound - Dr Amir Khan GP

 

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