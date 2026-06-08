Állandó fáradtság gyötör? A szakértő szerint ez állhat a háttérben
Hiába alszol eleget, mégis kimerült vagy? Íme 5 ok, ami az állandó fáradtság mögött állhat.
Állandó fáradtság gyötör? A tévés orvos és az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) háziorvosa, dr. Amir Khan nemrég felsorolta a fáradtság leggyakoribb okait, és azt is, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni emiatt.
Ez az 5 ok állhat az állandó fáradtság mögött
Háziorvosként ez az egyik leggyakrabban feltett kérdés, és rengeteg lehetséges oka lehet
– mondta dr. Khan, aki ezután felsorolta a fáradtság néhány lehetséges okát.
1. Életmódbeli tényezők
A nem megfelelő táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz és a kiégés egyaránt okozhat fáradtságot. Ezenkívül a szülői feladatokkal járó leterheltség vagy a gondozási felelősségek is hozzájárulhatnak a fáradtsághoz
– magyarázta az orvos egy TikTok-videóban.
2. Alvásminőség
Azt mondom a betegeimnek, hogy bármi, ami befolyásolhatja a jó éjszakai alvást, beleértve a munkarendet és a munkahelyi stresszt is, természetesen hozzájárulhat ehhez
– tette hozzá dr. Khan.
3. Gyógyszeres kezelés
A háziorvos azt is hangsúlyozta, hogy rendszeresen felülvizsgálja a fáradtságtól szenvedők gyógyszeres kezelését, mivel ez feltárhatja a kimerültség mögött rejlő okokat. Hangsúlyozta azonban, hogy senkinek sem szabad megváltoztatnia vagy abbahagynia a gyógyszerek szedését anélkül, hogy előbb orvosi tanácsot kérne.
4. Meglévő betegségek
Számos olyan egészségügyi állapot létezik, amelynek egyszerűen a fáradtság a tünete
– folytatta dr. Khan.
Ilyenek például a fertőzések, a szívbetegségek és a szívelégtelenség, a krónikus tüdőbetegségek, a mentális egészségügyi rendellenességek, a lupusz, a cukorbetegség, a sclerosis multiplex, a pajzsmirigyproblémák, a krónikus fáradtság szindróma, és sajnos a rák is.
5. Táplálkozás
A szakértő azt is megjegyezte, a táplálkozásbeli hiányosságok is túlzott fáradtsághoz vezethetnek, különös tekintettel a vashiányra, az anémiára, az alacsony D- és B12-vitamin, valamint folsavszintre, amelyek tapasztalatai szerint a leggyakrabban előforduló problémák közé tartoznak. Továbbá rámutatott arra, hogy az alultápláltsághoz és túlsúlyhoz egyaránt vezető étkezési rendellenességek is szerepet játszhatnak.
Azok viszont, amikkel mindannyian javíthatunk az energiaszintünkön, a következők: aludjunk jól, célként tűzzük ki a 7-8 órát, kerüljük vagy csökkentsük az alkoholfogyasztást, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, kezeljük a stresszt úgy, hogy időt szánunk azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak nekünk, rendszeresen mozogjunk, és tartsuk fenn az egészséges testsúlyt
– idézte az orvos szavait a Mirror.
A felnőtteknek átlagosan 7-9 órányi alvásra van szüksége, míg a gyermekeknek életkoruktól függően 9-13 órára. Ha már több hete fáradtságot tapasztalsz, anélkül, hogy tudnád az okát, a kimerültség pedig befolyásolja a mindennapi életed, esetleg más tüneteket is észlelsz, úgy, mint hirtelen fogyást vagy hangulatváltozásokat, akkor érdemes orvoshoz fordulni.
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