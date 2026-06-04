RETRO RÁDIÓ

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd egy nő, pedig csak fáradt volt

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A nő nem adja fel a harcot, Törökországba utazott az életmentő műtét miatt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 17:30
májbeteg rákos beteg műtét

Egy ritka rákban szenvedő nő kénytelen volt Törökországba utazni, hogy életmentő műtéten essen át, miután az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) túl kockázatosnak tartotta a beavatkozást, és elutasította azt.

A rákos nőnek külföldön kell átesni a transzplantáción
Túl kockázatosnak tartják a rákbeteg nő transzplantációját / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A rákos nőnek külföldön kell átesni a transzplantáción

2024 januárjában egy ritka májbetegséget, primer sclerotizáló cholangitist (PSC) diagnosztizáltak a 31 éves Flo Moffat-Charlesnél. Az angol nő kemoterápián esett át, de tudta, hogy végül májátültetésre lesz szüksége.

A PSC egy ritka, krónikus májbetegség, amelyben a májon belüli és kívüli epevezetékek mérete fokozatosan csökken a gyulladás és a hegesedés miatt. A legtöbb embernek évekig kevés vagy semmilyen tünete sincs, de azok, akiknél a betegség korai tünetei jelentkeznek, fáradtságot és némi hasi kellemetlenséget tapasztalhatnak a has jobb felső részén.

A PSC későbbi tünetei közé tartozik a viszketés, a bőr és a szemfehérje sárgulása, ritkábban pedig láz, remegés és hidegrázás. A PSC-re nincs gyógymód, Flonak azt mondták, hogy végül májátültetésre lesz szüksége.

De amikor Flonál az epevezetékrák egy ritka és agresszív formáját is diagnosztizálták, megtudta, hogy a májátültetés nem biztos, hogy lehetséges az NHS támogatásával.

A rák elhelyezkedése miatt az NHS túl kockázatosnak ítélte a transzplantációt, és Flo számára megszűnt a műtét lehetősége az Egyesült Királyságban. Flo és férje, a 32 éves Josh Moffat-Charles nem adták fel a reményt, ezért úgy döntöttek, hogy Törökországba mennek kezelésre a 200 000 fontos (82 millió Ft) ár ellenére.

Az orvosok szerint NHS-nek ki kell számítania a májátültetés előnyeit és kockázatait, és aggályok merülnek fel a transzplantációval kapcsolatban, mivel attól tartanak, hogy a rák átterjedhet más szervekre is.

De mivel eltökélték, hogy a lehető legjobb esélyük legyen a túlélésre, Flo és Josh úgy döntöttek, hogy Törökországban keresnek kezelést. Eredetileg az volt a terv, hogy Josh lesz a donor, de egészségügyi problémák miatt a pár most fontolgatja egy másik donor keresését – írja a The Sun.

 

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