Gyógyíthatatlan betegséggel küzd egy nő, pedig csak fáradt volt

Egy ritka rákban szenvedő nő kénytelen volt Törökországba utazni, hogy életmentő műtéten essen át, miután az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) túl kockázatosnak tartotta a beavatkozást, és elutasította azt.

Túl kockázatosnak tartják a rákbeteg nő transzplantációját / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A rákos nőnek külföldön kell átesni a transzplantáción

2024 januárjában egy ritka májbetegséget, primer sclerotizáló cholangitist (PSC) diagnosztizáltak a 31 éves Flo Moffat-Charlesnél. Az angol nő kemoterápián esett át, de tudta, hogy végül májátültetésre lesz szüksége.

A PSC egy ritka, krónikus májbetegség, amelyben a májon belüli és kívüli epevezetékek mérete fokozatosan csökken a gyulladás és a hegesedés miatt. A legtöbb embernek évekig kevés vagy semmilyen tünete sincs, de azok, akiknél a betegség korai tünetei jelentkeznek, fáradtságot és némi hasi kellemetlenséget tapasztalhatnak a has jobb felső részén.

A PSC későbbi tünetei közé tartozik a viszketés, a bőr és a szemfehérje sárgulása, ritkábban pedig láz, remegés és hidegrázás. A PSC-re nincs gyógymód, Flonak azt mondták, hogy végül májátültetésre lesz szüksége.

De amikor Flonál az epevezetékrák egy ritka és agresszív formáját is diagnosztizálták, megtudta, hogy a májátültetés nem biztos, hogy lehetséges az NHS támogatásával.

A rák elhelyezkedése miatt az NHS túl kockázatosnak ítélte a transzplantációt, és Flo számára megszűnt a műtét lehetősége az Egyesült Királyságban. Flo és férje, a 32 éves Josh Moffat-Charles nem adták fel a reményt, ezért úgy döntöttek, hogy Törökországba mennek kezelésre a 200 000 fontos (82 millió Ft) ár ellenére.

Az orvosok szerint NHS-nek ki kell számítania a májátültetés előnyeit és kockázatait, és aggályok merülnek fel a transzplantációval kapcsolatban, mivel attól tartanak, hogy a rák átterjedhet más szervekre is.

De mivel eltökélték, hogy a lehető legjobb esélyük legyen a túlélésre, Flo és Josh úgy döntöttek, hogy Törökországban keresnek kezelést. Eredetileg az volt a terv, hogy Josh lesz a donor, de egészségügyi problémák miatt a pár most fontolgatja egy másik donor keresését – írja a The Sun.