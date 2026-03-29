Egy édesanya ajánlotta fel a saját májának egy részét, hogy megmentse súlyosan beteg kisbabája életét

Egy édesanya saját májának egy részét ajánlotta fel, hogy megmentse kisfia életét. Habozás nélkül újra vállalná a beavatkozást, ha a gyermeke életéről lenne szó.

A kisfiú néhány hetes korában májátültetésre szorult Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Saját májának egy részét adományozta

Ashlynn Moss 2023-ban adott életet fiának, Lukának, ám az orvosok már a születése után észrevették, hogy a baba bilirubinszintje kórosan magas. Ez sárgasághoz vezethet, amely a bőr és a szemek sárgás elszíneződésével jár.

Ahogy Luka állapota romlott, egy ultrahangvizsgálat során kiderült, hogy hiányoznak az epehólyag és az epeutak egyes részei, ezek a csatornák kötik össze a májat, az epehólyagot és a vékonybelet. Végül epeúti elzáródást diagnosztizáltak nála, ami egy ritka, de súlyos májbetegség, ilyenkor az epe nem tud megfelelően távozni, és felhalmozódik a szervezetben. A legtöbb érintett csecsemő esetében májátültetésre van szükség.

Luka egy műtéten is átesett, amely során a sebészek megpróbálták helyreállítani az epe áramlását úgy, hogy a vékonybél egy szakaszával pótolták az elzáródott epevezetékeket. Ennek ellenére az állapota nem javult, sőt a sárgaság tovább súlyosbodott.

Nagyon gyorsan romlott az állapota. A transzplantáció előtti hét hónapban nagyon beteg lett. Nagyon sárga volt.

– emlékezett vissza Ashlynn.

Először kaptunk egy lehetőséget egy elhunyt donortól, de az végül meghiúsult. Ekkor tudatosult bennem, és világosan láttam, én adományozom a májam.

Luka édesapja, Hayden Moss testsúlya miatt nem felelt meg a májátültetés feltételeinek, így végül az édesanya bizonyult alkalmas donornak.

A műtét során az édesanya májának bal lebenyéből mintegy 22%-ot távolítottak el. A szervrészt a sebész személyesen vitte át a gyermekkórházba, ahol azonnal megkezdték Luka operációját, amely körülbelül nyolc órán át tartott. Ashlynn három napig lábadozott a beavatkozás után.

Azóta Luka állapota folyamatosan javul, napról napra erősebb, és már eléri a korának megfelelő fejlődési mérföldköveket - írja a People.