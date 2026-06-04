Képek mesélnek a lovik történetéről – 199 éves a magyar lóversenyzés

Közel két évszázados története van a magyar lóversenyeknek, amelynek alapjait gróf Széchenyi István és Wesselényi Miklós fektették le. A lóversenyekre gondolva az úri kikapcsolódás és a versenyfogadások jutnak eszünkbe, vagy az ikonikus Micsoda nő! és a My Fair Lady filmek, pedig a lóversenyek társadalmi és kulturális jelentősége ennél több. Képeken a magyar lóversenyek mérföldkövei és a legendák, akik színesítették a sportot!

A lóversenyek tömegeket megmozgató események voltak

Fotó: Frotepan / Bojár Sándor

Négy napig tartott az első magyar lóverseny

A lóversenyeket gróf Széchenyi István és Wesselényi Miklós honosították, majd 1827. június 6-án megrendezték az első magyar lóversenyt, ami igazából egy nagyszabású, négynapos versenysorozat volt. A versenynek nem volt még szabályosan kialakított pályája, de a nagy eseményre 25 ezer néző látogatott ki, beleértve a magyar és osztrák felsőbb körök nagy részét. A győztesek közé sorolható a híres Babeca, Al Borak, Prodigious, valamint a Szultán nevű ló.

A „legnagyobb magyar”, Széchenyi István eredetileg huszártiszt volt, így rendkívül kötődött a lovakhoz. Akkoriban a lótenyésztés kiemelt fontosságú volt a hadsereg és a közlekedés szempontjából is a gazdasági célokon kívül. A gróf nagy sikereket ért el a lóversenyekkel, mind magán, mind országos szempontból. Az egész ország számára egy színes, kulturális programot teremtett, ami a gazdaságra is pozitív hatással volt és Széchenyi szenvedélye is kiteljesedhetett.

1827-ben megalapították a Pesti Lóversenyző Társaságot (vagy más néven a Pályafutási Társaságot, későbbi nevén Állattenyésztő Társaság), ami a magyar lótenyésztés fejlesztéséért felelt, valamint a lóversenyzési ügyeket is a társaság intézte. Ezt a feladatot később átvette a Gazdasági Egylet, későbbi nevén a Pesti, majd Magyar Lovaregylet.

A legnagyobb mérföldkövet 1926-ban érte el a lóversenyzés, amikor elkészült a Kincsem Park. Innentől ez jelentette az elit osztályok találkozóját és a szegényebb rétegek kulturális kikapcsolódását. Ugyan külön tribünökről nézhették az izgalmas futamokat, de ezek a versenyek közösségi élményt jelentettek mindenki számára. A Kincsem Park már 100 éve ad otthont a legnagyobb derbiknek és lovas eseményeknek, amelyek mindig nagy közönséget vonzanak.