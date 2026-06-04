Súlyos vallomás, Lamine Yamal miatt szenvedett a családja

„Lamine Yamal származása: „Apját a marokkóiak sokszor sértették meg azért, mert Spanyolországot választotta” - írja címében a Marca, amely a június 11-én kezdődő foci-vb kapcsán bemutatja a spanyol válogatott játékosainak hátterét. Lamine Yamal családjának gyökerei szorosan kötődnek a marokkói kultúrához és a matarói Rocafonda negyedhez, és az ottani szurkolók nehezen bocsájtották meg, hogy a fiatal klasszis Spanyolországot választotta. Emiatt szenvedett a focista családja.

Lamine Yamal lehet a foci-vb egyik sztárja Fotó: Luciano Lima

Lamine Yamal családja Rocafondában élt

A Marcán megjelent videó bemutatja a katalán Matarót, annak is a Rocafonda városrészét, ahol a fiatal tehetség felnőtt. Megszólalnak a szomszédok, megismerjük gyerekkori éveit.

„Ő más, volt benne valami különleges” – mondják azok, akik látták felnőni. Ezek a szavak tökéletesen tükrözik zsenialitását, egyediségét. Egy olyan tulajdonságot, amit nehéz szavakba önteni. Pontosan ilyen a futballja és az élete is, a teljes semmiből a csúcsra jutott. Nem volt könnyű, különösen a spanyol válogatottba kerülés. Családja szenvedett, de most egy izgalmas világbajnokság előtt állnak, amelyen Lamine a „La Roja” sztárja - teszi hozzá a spanyol lap.