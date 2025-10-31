Gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták Lamine Yamalt, amely befolyásolhatja a pályafutása hátralévő részét. A spanyol válogatott focistát 2023 augusztusában az egyik legnagyobb tehetségnek kiáltották ki, amikor mindössze 15 évesen először bekerült a Barcelona felnőtt csapatába.

Gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták Lamine Yamalt Fotó: AFP

Lamine Yamal még csak 18 éves, de tavaly már kulcsszerepet játszott abban, hogy klubja három trófeát nyert, ahogy abban is, hogy Spanyolország Európa-bajnok lett. Sőt, a második helyen végzett a 2025-ös Aranylabda szavazáson, a Paris Saint-Germain játékosa, Ousmane Dembélé mögött. Azonban a fiatal játékos krónikus ágyéksérüléssel küzd, amivel pályafutása hátralévő részében számolnia kell.

Lamine Yamal karrierjét végigkísérheti az állapota

Az El Clásico alatt egyesek észrevették, hogy Yamal néha kellemetlenül érezte magát, egyértelműen sérülten játszott. A 18 éves játékos ebben a szezonban már többször is kihagyott mérkőzéseket ágyéksérülés miatt, és ez a hosszú távon is végigkísérheti a karrierjét.

Bár a Barcelona nem adott ki hivatalos orvosi információkat az ügyben, széles körben arról beszélnek Spanyolországban, hogy Yamal úgynevezett pubalgiában, azaz egy krónikus ágyéksérülésben szenved, amely tartós fájdalmat okoz a szeméremtájékon. A SportBible azt írja, lehetetlen megmondani, hogy mennyire súlyos a fiatal játékos problémája, de lehet, hogy soha nem fogja visszanyerni a 100 százalékos formáját. A betegségnek több oka is lehet, de sajnos nem egy olyan izomsérülés, amelyet végérvényesen gyógyítani lehet.

Ez a szeméremtáji terület elváltozása, ahol a különböző izmok találkoznak. Ez nem egy olyan sérülés, ami egy hónap alatt elmúlik. Együtt kell élni vele, és megelőző, valamint kompenzációs munkát kell végezni

– fogalmazott Lluis Puig fizioterapeuta. Hozzátette, a sérülést számos különböző tényező okozhatja, beleértve azt is, hogy az illető testtartása és egyes izmai hogyan változnak a növekedéssel.