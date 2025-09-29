Lamine Yamal megkapta a magáét, a legendának megvan róla a véleménye

Lamine Yamal lesz Lionel Messi utódja – legalábbis Bernd Schuster szerint, aki 1980 és 1988 között 170 bajnoki meccset játszott az FC Barcelonában. A német legenda azt is elmondta, hogy honfitársa, Hansi Flick edző hogyan lehelt új életet a katalán futballcsapatba.

Lamine Yamal lesz Lionel Messi utódja – legalábbis Bernd Schuster szerint Fotó: AFP

Az 1980-as Európa-bajnok Bernd Schuster arról nyilatkozott a Bildnek, hogy miért nyerheti meg újra korábbi klubja a BL-t egy tízéves mélyrepülés után. A Barca 2015-ben az élen végzett a Bajnokok Ligájában, emiatt akkoriban a világfutball csúcsának tartották. Arról, hogy miért maradtak el a további hasonló sikerek, a 65 éves Schuster elmondta: a túlzott önhittség mellett fizikailag is visszaesett a csapat.

A spanyol bajnokságban ugyan jöttek az eredmények, de az európai élvonalban könyörtelenül lerohanták őket az éhesebb és fittebb ellenfelek, és ez ellen nem volt Luis Enrique edzőnek fegyvere.

Aztán 2024. júliusában megérkezett Hansi Flick, és az ő dirigálásával új világ köszönt be.

Azóta újra rendesen dolgoznak... A korábbi években az edzések kis meccsekből, cicázásokból álltak, utána mindenki kipihenten tért haza. A csapat Messire és Luis Suárezre játékára támaszkodott, csakhogy ez nem volt elég. Flick viszont sok év után újra megizzasztotta a Barcát.

Ezt miért éppen ő érte el? - hangzott a kérdés.

Segített, hogy a Barcánál mindenki még mindig emlékezett a 2020. augusztus 14-ei barcelonai Bajnokok Ligája negyeddöntőre, amikor Flick és a Bayern München 8-2-re legyőzte őket. Akkor döbbentek rá arra, hogy a modern futballban nemcsak a technikai és taktikai készségek rendkívül fontosak, hanem az atlétikai tulajdonságok is. Ma az olyan játékosok, mint Pedri és Lamine Yamal jól játszanak, és fizikailag is lépést tartanak Európa elitjével.

Schusternek megvan a véleménye Lamine Yamalról

Schuster a 18 éves csodagyerekről, Yamalról megállapította: ő lesz Messi utóda, mert megvan benne az a potenciál, hogy egy napon elérje az argentin aranylabdás szintjét.