RETRO RÁDIÓ

Yamal családja aljas dolgot tett az Aranylabda-vereség után

Botrány árnyékolta be a hétfő esti Aranylabda-gálát Párizsban. Lamine Yamal családját különös incidens miatt kellett kivezetni a helyszínről. A 18 éves barcelonai csillag veresége Ousmane Dembélével szemben így nemcsak szakmai, hanem váratlan családi botránnyal is párosult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 16:45
Aranylabda-gála Lamine Yamal botrány

Ahogy az várható volt, az Aranylabda-gála 2025-ben sem múlhatott el indulatok nélkül. A Paris Saint-Germain 28 éves támadója, Ousmane Dembélé nyerte el a futball legrangosabb egyéni trófeáját, miután klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a kupát és a Szuperkupát is. A másik nagy esélyes, a Barcelona 18 éves üdvöskéje, Lamine Yamal „csak” a legjobb utánpótláskorú játékos díját vehette át – történelmet írva, hiszen másodszor nyerte el egymás után ezt az elismerést. Ez önmagában is elég indulatot szült, utána azonban jöttek a fordulatok, amelyek botrányba fullasztották az estét.

Lamine Yamal sorozatban másodszor nyerte el a Kopa-díjat.
Lamine Yamal sorozatban másodszor nyerte el a Kopa-díjat, amelyet minden évben a legjobb 21 év alatti futballistának ítélnek oda az Aranylabda-gálán Fotó: Kristy Sparow - UEFA

A fiatal spanyol támadó sportszerűen gratulált a győztesnek, ám édesapja, Mounir Nasroui heves kifakadással reagált a döntésre. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Nasroui kijelentette, hogy „erkölcsi kár érte” fiát, mert szerinte Yamal „messze a világ legjobb játékosa, riválisok nélkül”. A Marca szerint az apa a gálát követően a spanyol újságíróknak már azt mondta: 

Jövőre a miénk lesz az Aranylabda

A statisztikák mindenesetre Dembélé sikerét támasztják alá. A francia támadó az előző idényben 53 mérkőzésen 35 gólt és 16 gólpasszt jegyzett, miközben elhódította a BL-trófeát is, amely döntő tényező lehetett a választásnál. Yamal ugyan 55 találkozón 18 gólt és 25 gólpasszt ért el, valamint spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett, de klubja nem jutott a BL-csúcsra.

Yamal körül ismét botrány alakult ki 

A legkínosabb jelenet azonban nem a pályán, hanem a gála kulisszái mögött zajlott le. Több Twitter-bejegyzés szerint Yamal családját és baráti társaságát a díjátadó végén biztonságiak kísérték ki, mert rajtakapták őket, hogy virágdíszeket vittek el az asztalokról. Bár hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett, a hír gyorsan futótűzként terjedt a közösségi médiában, újabb árnyékot vetve a fiatal sztár családjára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu