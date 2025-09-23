Yamal családja aljas dolgot tett az Aranylabda-vereség után

Ahogy az várható volt, az Aranylabda-gála 2025-ben sem múlhatott el indulatok nélkül. A Paris Saint-Germain 28 éves támadója, Ousmane Dembélé nyerte el a futball legrangosabb egyéni trófeáját, miután klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a kupát és a Szuperkupát is. A másik nagy esélyes, a Barcelona 18 éves üdvöskéje, Lamine Yamal „csak” a legjobb utánpótláskorú játékos díját vehette át – történelmet írva, hiszen másodszor nyerte el egymás után ezt az elismerést. Ez önmagában is elég indulatot szült, utána azonban jöttek a fordulatok, amelyek botrányba fullasztották az estét.

Lamine Yamal sorozatban másodszor nyerte el a Kopa-díjat, amelyet minden évben a legjobb 21 év alatti futballistának ítélnek oda az Aranylabda-gálán Fotó: Kristy Sparow - UEFA

A fiatal spanyol támadó sportszerűen gratulált a győztesnek, ám édesapja, Mounir Nasroui heves kifakadással reagált a döntésre. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Nasroui kijelentette, hogy „erkölcsi kár érte” fiát, mert szerinte Yamal „messze a világ legjobb játékosa, riválisok nélkül”. A Marca szerint az apa a gálát követően a spanyol újságíróknak már azt mondta:

Jövőre a miénk lesz az Aranylabda

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

A statisztikák mindenesetre Dembélé sikerét támasztják alá. A francia támadó az előző idényben 53 mérkőzésen 35 gólt és 16 gólpasszt jegyzett, miközben elhódította a BL-trófeát is, amely döntő tényező lehetett a választásnál. Yamal ugyan 55 találkozón 18 gólt és 25 gólpasszt ért el, valamint spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett, de klubja nem jutott a BL-csúcsra.

Yamal körül ismét botrány alakult ki

A legkínosabb jelenet azonban nem a pályán, hanem a gála kulisszái mögött zajlott le. Több Twitter-bejegyzés szerint Yamal családját és baráti társaságát a díjátadó végén biztonságiak kísérték ki, mert rajtakapták őket, hogy virágdíszeket vittek el az asztalokról. Bár hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett, a hír gyorsan futótűzként terjedt a közösségi médiában, újabb árnyékot vetve a fiatal sztár családjára.