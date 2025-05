A BL-döntő az Aranylabdáról is dönthet, a Barcelona ennek a csapatnak szurkol

Szombat este több kérdésre is választ kapunk a Paris Saint-Germain és az Inter közti Bajnokok Ligája-döntő után. A francia együttes története során először nyerné meg a legrangosabb európai kupasorozatot, míg az olaszok a 2023-as elvesztett finálé után javítanának. A müncheni döntő viszont a legnagyobb egyéni elismerés, az Aranylabda 2025-ös eredményére is nagy hatással lehet. Mutatjuk a díj legnagyobb esélyeseit. Fontos viszont leszögezni, hogy a 2022-es változtatás értelmében nem naptári év alapján osztják ki a díjat, hanem az idény a mérvadó, azaz a 2024/2025-ös.

2024-ben Rodri végzett az Aranylabda-szavazás élén, de idén biztosan nem fog újrázni / Fotó: AFP

Az Aranylabda legnagyobb esélyese, Ousmane Dembelé

A 28 éves francia szélsőre igazán akkor figyelt fel mindenki, amikor 2017-ben a Barcelona Neymar pótlása címen 135 millió euróért leigazolta őt a Borussia Dortmundtól. Dembélével a sors viszont nem volt kegyes, a folyamatos sérülések miatt mindenki leírta őt, majd jött Luís Enrique és a csiszolatlan gyémánt soha nem látott módon csillogott. A mostani szezonban elvétve volt sérült, ősszel még a vezetőedzővel való balhéja miatt maradt ki az Arsenal ellen a BL-alapszakaszban.

Januártól viszont nem volt ellenszer, ontotta a gólokat. 23 gól és hat gólpassz a termés, s ezek nagyját fontos pillanatokban jegyzete: gól az Anfielden, tripla a Brest és a Stuttgart otthonában, illetve a BL-elődöntőben is kulcsszerepet vállalt az Arsenal két vállra fektetésében. Franciaországban a bajnokság és a kupa megnyerése önmagában nem jelenti azt, hogy az Aranylabdára is esélyes lenne, de a BL-győzelem a klasszikus triplázást is hozná magával. Ha egy játékost kéne kiemelni a Párizsból, akkor az kétség sem férhet, hogy Dembélé.

Lamine Yamal

Amikor minden idők egyik legjobb BL elődöntőjében az Inter összesítésben 7-6-al hazaküldte a Barcelonát, akkor a 17 éves Yamal csak ennyit írt ki a közösségi médiában: egyszer elhozom nektek a serleget. Népszerűségét jól mutatja, hogy posztját több mint 10 millión kedvelték, a Barca pedig a bajnoki cím megszerzése után bejelentette, a spanyol szélső 2031-ig sehova nem megy. Yamal novemberben és decemberben is több hetet kihagyott, így vetélytársaival szemben biztosan hátrányban van. Minden sorozatot figyelembe véve így is több mint 4500 játékperce van, ezalatt az 55 meccsen 43 gólban vállalt szerepet. A BL-elődöntőben az Inter ellen már megmutatta, hogy ha három védőt állítanak rá, az sem jelent neki gondot, míg korábban a Real-játékosokból is hülyét csinált – négy győztes el Clásicón három gól és két gólpassz a mérlege.