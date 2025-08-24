Csodás hétvége, jár a taps! Csúcson a magyarok Milánóban

A magyar versenyzők 15 éremmel, 7 arannyal, 3 ezüsttel és 5 bronzzal zárták a milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságot. Gyorsasági számokban hat aranyérmet a magyar csapat utoljára 2021-ben nyert. Az eredmény pláne azok után örömteli, hogy a sportágbak - noha több dobogósunk is volt - nem szereztünk aranyat tavaly a párizsi olimpián.

A válogatott a 2006-os, szegedi vb-n szerepelt a legeredményesebben, akkor 12 elsőséggel zárt.