„Megszületett a megállapodás” – kiadták a hírt Varga Barnabásról

Megszületett a megállapodás és a Fradi magyar válogatott játékosa, Varga Barnabás új csapata az AEK Athén lesz – legalábbis a görög SPORT24 szerint. A portál már a csatár átigazolási árát is tudni véli.

Varga Barnabás új csapata az AEK Athén lesz? (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Origo azt írja, a görögök úgy vélik, Varga Barnabás remekül beleillik majd az athéni csapatba. Kiemelik továbbá, hogy a 185 centiméter magas, klasszikus befejező csatár leginkább a tizenhatoson belüli megoldásairól ismert, és különösen fejjel veszélyes.

Helyi források szerint a Ferencváros 4,5 millió eurót (1,7 milliárd) kap a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre szóló szerződést ír alá az AEK Athénnal.

Azt egyébként az FTC elnöke, Kubatov Gábor is elismerte újévköszöntő beszédében, hogy megkapták az első ajánlatot Vargáért, és hiába megy hozzá mindenki, hogy ne adják el, el fogják, mint a szél!

Hivatalos bejelentés a klubváltásról egyelőre nem történt, de a 31 éves játékos menedzsere, Paunoch Péter korábban azt nyilatkozta a Metropolnak, csak olyan csapat lehet Varga Barnabás következő klubja, amely az anyagiak mellett több szakmai szempontnak is megfelel. A jó ajánlat mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott a csatár legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.

Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna

– fogalmazott korábban Paunoch Péter.