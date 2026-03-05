„Nagyon boldog vagyok” – Magyarul szólaltak meg a Fradi légiósai
A magyar rekordbajnok légiósai egy rendhagyó nyelvtanórán vettek részt, ahol a számok és a színek kerültek terítékre. Vajon melyik külföldi Fradi-játékosnak megy legjobban a magyar nyelv?
A futballpályát ezúttal az iskolapadra cserélték a zöld-fehérek légiósai. Franko Kovacevic, Cebrail Makreckis, Callum O'Dowda, Jonathan Levi, Mariano Gómez és Bamidale Yusuf a magyar nyelv világában kalandozott el a Fradi TV legújabb adásában.
Magyarul tanultak a Fradi-játékosai
A futballisták kézhez kapták a klub egyik indulójának magyar szövegét, emellett néhány alapvető kifejezéssel is megismerkedtek, hogy a pályán és azon kívül is magabiztosabban boldoguljanak.
Az ír válogatott O’Dowda kiemelte: a mindennapi élethez szükséges szavak közül már többet elsajátított, ám a futballnyelv terén még akad csiszolni valója.
A hatos közül Levi bizonyult a legfelkészültebbnek, igaz, neki már volt ideje elsajátítani egyet, s mást, hiszen a ferencvárosi korszaka előtt két szezont a Puskás Akadémiánál töltött. A svéd középpályás számára még az egytől tízig történő számolás sem jelentett akadályt – tudását a csapattársai is megtapsolták.
A „tanóra” végére az összetettebb mondatok is előkerültek: olyan fordulatok, amelyek a jövőben akár sajtótájékoztatókon vagy interjúkban is elhangozhatnak, kellemes meglepetést okozva a szurkolóknak.
„Nagyon boldog vagyok, jól játszottunk, büszke vagyok a csapatra” – hangzott el a játékosok szájából, még ha a kiejtés olykor kihívást is jelentett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre