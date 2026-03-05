„Nagyon boldog vagyok” – Magyarul szólaltak meg a Fradi légiósai

A futballpályát ezúttal az iskolapadra cserélték a zöld-fehérek légiósai. Franko Kovacevic, Cebrail Makreckis, Callum O'Dowda, Jonathan Levi, Mariano Gómez és Bamidale Yusuf a magyar nyelv világában kalandozott el a Fradi TV legújabb adásában.

A Fradi légiósai magyarórán jártak (Fotó: Czinege Melinda)

Magyarul tanultak a Fradi-játékosai

A futballisták kézhez kapták a klub egyik indulójának magyar szövegét, emellett néhány alapvető kifejezéssel is megismerkedtek, hogy a pályán és azon kívül is magabiztosabban boldoguljanak.

Az ír válogatott O’Dowda kiemelte: a mindennapi élethez szükséges szavak közül már többet elsajátított, ám a futballnyelv terén még akad csiszolni valója.

A hatos közül Levi bizonyult a legfelkészültebbnek, igaz, neki már volt ideje elsajátítani egyet, s mást, hiszen a ferencvárosi korszaka előtt két szezont a Puskás Akadémiánál töltött. A svéd középpályás számára még az egytől tízig történő számolás sem jelentett akadályt – tudását a csapattársai is megtapsolták.

A „tanóra” végére az összetettebb mondatok is előkerültek: olyan fordulatok, amelyek a jövőben akár sajtótájékoztatókon vagy interjúkban is elhangozhatnak, kellemes meglepetést okozva a szurkolóknak.

„Nagyon boldog vagyok, jól játszottunk, büszke vagyok a csapatra” – hangzott el a játékosok szájából, még ha a kiejtés olykor kihívást is jelentett.