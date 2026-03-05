Harrison Ford elárulta a boldog házasság titkát: egyetlen szabályt követ

A házasság köztudottan kemény munka, és csak kevesen ismerik a hosszú és boldog együttélés titkát. Harrison Ford ezen kivételek közé tartozik. A 83 éves színész és 61 éves felesége, Calista Flockhart 15 éve él boldog házasságban.

Harrison Ford vasárnap vehette át a SAG-AFTRA éves életműdíját (Fotó: AFP)

Harrison Ford elárulta a hosszú házasság titkát

Harrison Ford egyértelműen kifejezte felesége iránti rajongását, amikor több mint fél évszázados színészi karrierjét a SAG-AFTRA éves életműdíjával tüntették ki. Az Indiana Jones-filmek sztárja nyolc perces köszönőbeszédet mondott a színpadon, amelynek végén felesége és ő maga is könnyekig hatódott.

Néha szórakoztatunk, néha művészetet alkotunk. Néha szerencsénk van, és mindkettőt egyszerre tudjuk csinálni, és ha igazán szerencsések vagyunk, akkor ebből is meg tudunk élni

– mondta karrierjére reflektálva.

„Én valóban szerencsés ember vagyok. Szerencsés, hogy megtaláltam a hozzám hasonló embereket, szerencsés, hogy olyan munkám van, amely kihívásokkal jár, szerencsés, hogy még mindig ezt csinálhatom. És ezt nem tartom természetesnek” – folytatta beszédét a színész.

Harrison Ford közvetlenül a feleségéhez szólva így folytatta: „Szeretnék köszönetet mondani, a szívem mélyéből, a rendkívüli, gyönyörű feleségemnek, Calistának. És a családomnak, akik végig szeretettel és bátorsággal támogattak.”

Mielőtt átvette a díjat, egy vörös szőnyeges interjúban elárulta boldog házasságának egyetlen titkát.

„Nem mondom meg a feleségemnek, mit tegyen” – nyilatkozta az E! Newsnak.

A The Timesnak 2024-ben adott interjúban Calista Flockhart visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor először meglátták egymást, és elárulta:

„Soha nem láttam a Star Wars-t, ami tudom, hogy nagyon őrülten hangzik. De egy kisvárosban nőttem fel, ahol nem volt mozi. Azt viszont tudtam, ki az a Harrison Ford!”

A pár 2002-ben találkozott először a Golden Globe-gálán, majd 2010-ben kötötték össze az életüket. 23 éves kapcsolatuk ellenére még mindig nagyon szeretik egymást – számolt be róla az Unilad.