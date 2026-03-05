RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: a fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való

Ruszin-Szendi Romulusz most arról beszélt, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki 100 méterről célzott lövést tudna leadni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 09:22
Módosítva: 2026.03.05. 09:22
szentkirályi alexandra ruszin - szendi romulusz háború

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán írt arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz most arról beszélt, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki 100 méterről célzott lövést tudna leadni.

Annak ellenére, hogy  korábban többször is tagadta a háború tényét és azt, hogy sorkatonaságot akarna. Miközben korábbi kijelentése: „ha baj van, akkor mindenkit berántunk” - másról árulkodik. A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe. Én édesanyaként egyáltalán nem örülnék annak, ha a gyerekeinknek fegyvert kellene a kezükbe venniük. Mi inkább azért dolgozunk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a gyerekeinknek ne keljen fegyvert viselniük.

- fejtette ki, hozzátéve, "ezért áprilisban a Fidesz a biztos választás!"

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu