Szentkirályi Alexandra: a fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán írt arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz most arról beszélt, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki 100 méterről célzott lövést tudna leadni.

Annak ellenére, hogy korábban többször is tagadta a háború tényét és azt, hogy sorkatonaságot akarna. Miközben korábbi kijelentése: „ha baj van, akkor mindenkit berántunk” - másról árulkodik. A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe. Én édesanyaként egyáltalán nem örülnék annak, ha a gyerekeinknek fegyvert kellene a kezükbe venniük. Mi inkább azért dolgozunk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a gyerekeinknek ne keljen fegyvert viselniük.

- fejtette ki, hozzátéve, "ezért áprilisban a Fidesz a biztos választás!"