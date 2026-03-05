Kijev tombol a szabadon engedett magyar hadifoglyok miatt

Az ukrán külügyminisztérium bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, miután Oroszország bejelentette, hogy két hadifoglyot Magyarországnak ad át. Kijev szerint nem kaptak hivatalos tájékoztatást az érintettekről, ezért hiteles adatokat és hozzáférést kérnek a szabadon engedett foglyokhoz.

Zelenszkijék léptek: Ukrajna bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét az Oroszország által szabadon bocsájtott magyar hadifoglyok kapcsán (Fotó: AFP)

Az ukrán külügyminisztérium arra kéri Magyarország ukrajnai ügyvivőjét, hogy szerezzen be megbízható adatokat azokról a hadifoglyokról, akiket Oroszország átadott Magyarország számára – írja az Ukrinform.

A tárca hangsúlyozta, hogy az ukrán fél nem kapott hivatalos információt arról, pontosan kiket engedtek szabadon. Emiatt a minisztériumba bekéretik Magyarország ideiglenes ügyvivőjét, hogy hiteles adatokat kérjenek az ügyről. Emellett Ukrajna hozzáférést is kér azokhoz a személyekhez, akiket állítólag átadtak.

„Az ukrán fél folyamatosan dolgozik ezen minden lehetséges fórumon, és együttműködik minden olyan szereplővel, aki hozzájárulhat embereink kiszabadításához. Ugyanakkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy Moszkva és Budapest nem először használja fel manipulációra a hadifoglyok érzékeny kérdését” – közölte a minisztérium.

Ukrajna szerint ez politikai PR

A Ripost arról ír. jhogy a tárca szerint különösen cinikus, amikor a foglyok szabadon bocsátásának ügyét a választások előtti politikai kommunikáció részévé teszik, illetve alkualapként használják a Kremllel való kapcsolatokban. „Azok az államok, amelyek valóban őszintén segítik Ukrajnát a foglyok kiszabadításában és az emberi élet védelmében, nem kísérik humanitárius erőfeszítéseiket ilyen jellegű politikai PR-ral és politizálással. Az emberi életnek kell a legnagyobb értéknek lennie” – hangsúlyozták.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. március 5-én (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Szijjártó Péter szerdán Moszkvába látogatott, a külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezett be az orosz fővárosból, és számolt be az energiabiztonság és a magyar hadifoglyok helyzetéről. Vlagyimir Putyin nem sokkal később bejelentette, hogy két kettős állampolgárságú kényszersorozott hadifoglyot bocsátanak szabadon Magyarországra.



