Éles kritika, Csányi Sándor burkoltan a Fradinak üzent

Tovább folytatódik az MLSZ-elnök és a Ferencváros közötti nézeteltérés. Csányi Sándor szerint hiába kritizálják az „ötmagyaros szabályt”, a sikerekhez elengedhetetlen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 09:00
Csányi Sándor Fradi MLSZ

Egyes klubok élesen kritizálják az „ötmagyaros szabályt”, pontosabban ajánlást, de Csányi Sándor szerint az igenis elengedhetetlen a jövőbeni sikerekhez. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arról is beszélt, azt a feladatot adták Marco Rossi szövetségi kapitánynak, hogy kivezesse a magyar válogatottat a következő világbajnokságra.

Csányi Sándor az MLSZ elnöke
Csányi Sándor szerint hiába kritizálják az „ötmagyaros szabályt”, a sikerekhez elengedhetetlen (Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet)

Az ötmagyaros ajánlást többen is kritizálták már, legutóbb a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane akadt ki, miután játékosa, Ötvös Bence megsérült.

Gondoljunk bele: egy minőségi külföldi játékos a kispadon ül, nem tud játszani. Miért? Mert ez a szabály. Ez a probléma, ha jönnek a sérülések: most Bence megsérült, tegyük fel, ha a holnapi edzésen Gruber is megsérül, akkor fel kell hoznunk egy fiatal srácot, aki még nem áll készen arra, hogy játsszon. Semmi értelme

– fogalmazott az ír szakember.

Csányi Sándor az ötmagyaros ajánlásról

Csányi Sándor arról beszélt a görög EuropaCalcio nevű portálnak, hogy a finanszírozási mechanizmust ösztönző jellegű, és elengedhetetlen a sikerekhez. 

Az akadémiai rendszert a kormány felügyeli, míg a versenyrendszerben szereplő utánpótlás a szövetség hatáskörébe tartozik. A kulcs a közös célok és az egyértelmű jövőkép. Olyan rendszert működtetünk, amely arra ösztönzi a klubokat, hogy magyar és fiatal játékosokat szerepeltessenek. Bár ezt egyes klubok kritizálják, meggyőződésem, hogy a jövőbeni sikerekhez elengedhetetlen

– üzente, burkoltan többek között a Fradinak Csányi Sándor, aki a magyar futball fejlődésével kapcsolatban kiemelte, hogy a válogatott 2016 óta sorozatban háromszor jutott ki az Európa-bajnokságra, az NB I pedig 12 helyet javított az UEFA-rangsorban. Egy célt viszont még nem sikerült elérni.

Az 1986 óta tartó világbajnoki távollét után ismét ki szeretnénk jutni a vb-re. Ezt reális célnak tartjuk, és a szövetségi kapitány feladata, hogy a következő tornára kivezesse a csapatot.

– idézi a Mandiner az MLSZ-elnök szavait.

@m4sportofficial Folytatja a kapitány! 🫡 #m4sport #marcorossi #magyar #foci ♬ eredeti hang - M4 Sport

 

