Hoppá! Orosz Barbara megmutatta titokzatos férjét – Nem ő az egyetlen, akinek külföldi a szerelme
A rajongók hiába kíváncsiak, a műsorvezető eddig ragaszkodott ahhoz, hogy szerelmének kiléte titok maradjon. De most elragadhatta a nosztalgikus hangulat, Orosz Barbara harmadik évfordulójukon csókolózós fotót mutatott az esküvőjükről.
A TV2 Mokka korábbi műsorvezetője nagyon titokzatos, ha a magánéletéről van szó. Nagyjából annyit lehet tudni, hogy házas, Orosz Barbara férje egy rejtélyes francia férfi, akit következetesen nem akar megmutatni. Most mégis kivételt tett, megmutatta kedvesét.
Orosz Barbara csókolózós fotóval ünnepel
Nem aprózta el a korábbi televíziós és párja, pár hónap alatt három esküvőt is tartott. Filmbe illő történet az övék, Párizs egyik metróállomásán ismerte meg Orosz Barbara francia szerelmét, akivel szinte rögtön érezték, hogy Isten is egymásnak teremtette őket. Nem késlekedtek sokáig, gyorsan lépte kapcsolatuk a szinteket: romantikus eljegyzés, majd 2023. március 4-én hivatalosan is összekötötték az életüket.
„Már voltam menyasszony, és szerveztem pillanatok alatt nagy esküvőt, amit borzalmas volt lemondani, amikor rájöttem, hogy mégsem állok készen. Ezúttal, ha rajtam múlt volna, elbújunk egy kicsi szigeten, és ott esküszünk meg” – mesélte korábban a hot! magazinnak Orosz Barbi, aki utálja a Valentin-napot.
Végül nem ez történt, ugyanis mindketten családcentrikusak vagyunk, és a párom fogalmazta meg, hogy ebből a mi hatalmas boldogságunkból nem hagyhatjuk ki a szeretteinket. Ezzel pedig teljes mértékben egyetértettem. Amikor közösen gondolkodtunk a mi nagy napunkról, felmerült az a probléma, hogy mindkettőnk családjában vannak idősebb szeretteink, akiket nem szívesen ültetnénk repülőre. Ezért úgy döntöttünk, hogy lépünk egy merészet, és három esküvőt tartunk. Először a szerelemvárosunkban, Párizsban esküdtünk meg március harmadikán, és még két esküvő áll előttünk. Az egyiket Magyarországon, a másikat pedig Luberonban, Provence mellett tartjuk majd, hogy mindenki jelen tudjon lenni, aki közel áll hozzánk. Mindegyik helyszínnél fontos volt, hogy legyen hozzá érzelmi kötődésünk is
– mesélte akkor a szőkeség, aki most, a harmadik házassági évfordulójukon meglepte követőit és csókolózós, esküvői képen mutatta meg férjét.
Nem Orosz Barbi az egyetlen, akinek külföldi a házastársa
Debreczeni Zita az olasz származású Gianni Annoni mellett találta meg a boldogságot. Nagyon nehezen jött össze az első baba, több lombik után született meg Gianfranco, majd két évvel később Gregorio.
Szécsi Debóra férje 27 évvel idősebb nála
Cooky és Szécsi Debóra tartós szerelmében senki sem hitt, amikor a DJ és választottja összejött, mert nagyobb korkülönbség van köztük. Ám a francia lemezlovas-műsorvezető és szerelme mindenkire rácáfolt, a pár nagy harmóniában neveli két fiát.
Megyeri Csilla kislányának olasz az apukája
Megyeri Csilla az olasz Nicola személyében találta meg az igazit. A népszerű influenszer hamar össze is költözött szerelmével, s bár még nem házasodtak össze, tervben van. Nemrég megszületett első közös gyermekük, Alessia.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre