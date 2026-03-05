Hoppá! Orosz Barbara megmutatta titokzatos férjét – Nem ő az egyetlen, akinek külföldi a szerelme

A TV2 Mokka korábbi műsorvezetője nagyon titokzatos, ha a magánéletéről van szó. Nagyjából annyit lehet tudni, hogy házas, Orosz Barbara férje egy rejtélyes francia férfi, akit következetesen nem akar megmutatni. Most mégis kivételt tett, megmutatta kedvesét.

Orosz Barbara csókolózós fotóval ünnepel

Nem aprózta el a korábbi televíziós és párja, pár hónap alatt három esküvőt is tartott. Filmbe illő történet az övék, Párizs egyik metróállomásán ismerte meg Orosz Barbara francia szerelmét, akivel szinte rögtön érezték, hogy Isten is egymásnak teremtette őket. Nem késlekedtek sokáig, gyorsan lépte kapcsolatuk a szinteket: romantikus eljegyzés, majd 2023. március 4-én hivatalosan is összekötötték az életüket.

„Már voltam menyasszony, és szerveztem pillanatok alatt nagy esküvőt, amit borzalmas volt lemondani, amikor rájöttem, hogy mégsem állok készen. Ezúttal, ha rajtam múlt volna, elbújunk egy kicsi szigeten, és ott esküszünk meg” – mesélte korábban a hot! magazinnak Orosz Barbi, aki utálja a Valentin-napot.

Végül nem ez történt, ugyanis mindketten családcentrikusak vagyunk, és a párom fogalmazta meg, hogy ebből a mi hatalmas boldogságunkból nem hagyhatjuk ki a sze­ret­tein­ket. Ezzel pedig teljes mértékben egyetértettem. Amikor közösen gondolkodtunk a mi nagy napunkról, felmerült az a probléma, hogy mindkettőnk családjában vannak idősebb szeretteink, akiket nem szívesen ültetnénk repülőre. Ezért úgy döntöttünk, hogy lépünk egy merészet, és három esküvőt tartunk. Először a szerelemvárosunkban, Párizsban esküdtünk meg március harmadikán, és még két esküvő áll előttünk. Az egyiket Magyarországon, a másikat pedig Luberonban, Provence mellett tartjuk majd, hogy mindenki jelen tudjon lenni, aki közel áll hozzánk. Mindegyik helyszínnél fontos volt, hogy legyen hozzá érzelmi kötődésünk is

– mesélte akkor a szőkeség, aki most, a harmadik házassági évfordulójukon meglepte követőit és csókolózós, esküvői képen mutatta meg férjét.

Nem Orosz Barbi az egyetlen, akinek külföldi a házastársa

