Kormányinfó: felszólítottuk az Európai Bizottságot, hogy szerezzen érvényt az ukrán kötelezettségnek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt a Kormányinfón ismerteti a kormány legújabb döntéseit. A bejelentések után az újságírók kérdésire is válaszolnak a kormányzat szereplői. A legfontosabb témák között szerepel az ukrán olajblokád, a magyar energetikai létesítmények védelme, az Oroszországból hazahozott két magyar hadifogoly, valamint a közel-keleti háború lehetséges következményei.

A szerdai kormányülés témáiról és a meghozott döntésekről is beszámol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Fotó: Bruzák Noémi

Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a legutóbbi kormányinfó óta egy újabb háború robbant ki a világban. Ez ráadásul nem csak a közel-keleti régiót érinti, hanem Európára is komoly veszélyeket rejt, főként Nyugat-Európa tekintetében. Az iráni háború az energiabiztonság tekintetében is komoly veszélyeket hordoz. Ennek fényében sokszoros bűn az ukránok részéről, hogy egy politikai döntés következtében elzárták a Magyarország felé tartó Barátság kőolajvezetéket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében ismételten felszólított az ukrán vezetést, hogy haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást.

A miniszter elmondta, hogy Czepek Gábor vezetésével létre hoz a kormány egy szakmai grémiumot, egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az lesz a feladata, hogy bármikor elutazzanak Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására. Egyelőre engedélyre várnak, mivel az ukránok nem engednek be külföldi szakértőket, ami Gulyás Gergely szerint azért van, mert ez esetben kiderülne, hogy a kőolajvezeték műszakilag hibátlan állapotban van.

Az Európai Bizottságot is felszólítottuk arra, hogy szerezzen érvényt az ukrán kötelezettségnek, vagyis, hogy nem zárhatja el EU-tagállamok energiaforrásait

– mondta Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. Úgy folytatta, a kormány energiabiztonsági tanácsa 250 ezer tonna kőolajat felszabadított a stratégiai készletből, ez ma biztosítja a százhalombattai finomító működését, aminek hatékony működéséhez elengedhetetlen az uráli olaj.

A miniszter közölte azt is, hogy exporttilalmat is elrendeltek, fokozottan védik az energialétesítményeket, dróntilalmat rendeltek el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de a kialakult helyzet ellenére hosszútávon is fent tudják tartani az ellátást.

Az iráni háború okozta terrorkockázat miatt fokozott védelmet rendelt el a kormány, mert emelkedhet a terrorveszély. Jelezte, kiemelt fontosságú a kockázatot jelentő személyek felügyelete, de a kormány garantálja a biztonságot, és amíg Ukrajna nem engedi fel az olajblokádot, Magyarország minden Ukrajnát érintő uniós döntést blokkolni fog.

A tanárok bérét illetően közölte, 154 ezer forintot fognak kapni, ahogy a szakképzésben dolgozók is. Hozzátette, a mezőgazdasági öntözés költségeit továbbra is átvállalja a kormány.

