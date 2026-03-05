„Azt hittük, csak egy karcolás” – belehalt a nyaralásba az 59 éves asszony

A brit származású Yvonne Ford 2025 februárjában a marokkói tengerparton sétált, amikor megijesztett egy kóbor kutyát. Az állat megkarmolta és megharapta az asszonyt, de mivel a seb kicsi volt, a nő nem fordult orvoshoz, és nem kért veszettség elleni oltást. A tragikus mulasztás csak hónapokkal később derült ki, amikor Yvonne állapota hirtelen romlani kezdett.

Halálos karcolás: a veszettség tünetei csak hónapokkal később jelentkeztek a nőnél. Az orvosok ekkor már nem tudtak rajta segíteni (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Pszichiátriára küldték a tünetei miatt

Június elején Yvonne-t zavartság, hallucinációk és súlyos szorongás miatt utalták be a Barnsley Kórházba. Az orvosok kezdetben mentális betegségre gyanakodtak, mivel a nő tünetei nem utaltak egyértelműen fizikai fertőzésre. A fordulópontot egy pszichiáter, dr. Alexander Burns hozta el, aki a páciens utazási múltjáról kérdezte a családot.

A férje tájékoztatott, hogy február 10-én Yvonne-t megharapta egy kóbor kutya egy marokkói strandon. A harapás átszakította a bőrt. A sürgősségi osztály orvosi csapata korábban nem tudott erről a sérülésről

– nyilatkozta a pszichiáter a vizsgálat során.

Dr. Burns hozzátette, amint utánanézett a betegségnek, világossá vált számára, hogy Yvonne minden tünetére magyarázatot ad a veszettség.

Már a veszettség diagnózisakor sem volt remény a túlélésre

Katharine Cartwright infektológus szakértő a bírósági meghallgatáson elmondta, hogy a veszettség az esetek 100 százalékában halálos, amint a tünetek jelentkeznek. Bár az oltás rendkívül hatékony a fertőzés utáni első napokban, a nő szervezetében júniusra már menthetetlenül elhatalmasodott a kór.

„Ilyenkor már semmit sem lehetett volna tenni a kórházban, ami megmenthette volna az életét. Ez a betegség hihetetlenül ritka, és a tünetek együttese komoly kihívás elé állította az orvosokat” – magyarázta a szakértő, utalva arra, hogy Nagy-Britanniában 1946 óta mindössze 26 esetet regisztráltak.

Különös tünetek vezettek a halálhoz

A vizsgálat során elhangzott, hogy Yvonne-nál megjelent a betegségre jellemző hidrofóbia, vagyis a víztől való félelem is. Ez nála abban nyilvánult meg, hogy nem volt hajlandó inni, és folyamatosan köpködött, hogy megszabaduljon a nyálától.