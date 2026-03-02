Rohantak a tűzoltók: súlyos baleset történt a Kőbányai úton

Riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött két személyautó Budapest X. kerületében, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A raj a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság autószállító járművének segítségével megszünteti a forgalmi akadályt - írja a katasztrófavédelem.