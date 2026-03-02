Szentkirályi Alexandra: ha ez nem politikai zsarolás, akkor vajon ez micsoda?
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint ezért is a Fidesz a biztos választás.
Azok figyelmébe, akik még mindig azt hiszik, hogy Zelenszkij nem politikai szándékkal zsarolja a magyarokat!
- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi Alexandra: Ezért nem hagyjuk magunkat zsarolni!
A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta:
„Az ukrán elnök már korábban is fenyegetett a Barátság vezetékkel, de most minden bizonnyal direkt a választási kampányra időzítve, Brüsszellel egyeztetve, a Tiszának a müncheni háborús konferencián megsúgva élesítették az olajblokádot. Ők összeesküdtek a magyarok ellen, a békepárti magyar álláspont ellen, a magyarok olcsó energiája ellen. Orbán Viktor ugyanakkor a magyarok érdekeire esküdött fel. Ezért nem hagyjuk magunkat zsarolni! Van elég tartalékunk, van elég erőnk és le is fogjuk törni a blokádot. Ezért is a Fidesz a biztos választás!”
Ezt a videót azoknak ajánlanám szíves figyelmébe, akik kételkednek abban esetleg, hogy most egy nettó politikai zsarolás történik ukrán oldalról annak érdekében, hogy megnyeressék Magyar Péterrel a választásokat, mert itthon elszállnak az árak és kőolaj problémák vannak. Nézzétek meg, mit mondott maga Zelenszkij elnök. Na, hát ha ez nem politikai zsarolás, akkor vajon ez micsoda?
- tette fel a kérdést a videójában Szentkirályi Alexandra.
