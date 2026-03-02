Te is lehúzod kiskedvenced ürülékét a vécén? Állatorvos figyelmeztet, soha ne tedd!

Állatorvos hívja fel a figyelmet egy nagyon fontos dologra, amelyet minden gazdi szinte magától értetődőnek vesz, s ez nem más, mint az állati ürülék lehúzása a toaletten. Egy-egy balesetnél ez tűnik a leghasznosabbnak, legegyszerűbbnek, de tulajdonképpen sokkal több kárt okozunk, mint azt gondolnánk.

Az állatorvos nem tartja okos ötletnek a kedvenceink ürülékét lehúzni a vécén, több kárt okozunk vele, mint gondolnánk

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Állatorvos figyelmeztet; több kárt okozunk, mint azt hinnénk

Minden állattulajdonos tapasztalt már balesetet az otthonában. Ilyenkor természetes módon a vécén húzzuk le a „csomagot”, azonban egy állatorvos szerint ez mégsem annyira jó ötlet, mint ahogyan azt mi eddig gondoltuk. Mivel mi emberek is ide ürítünk, könnyen gondolhatjuk, hogy az állatok ürülékét is itt „semmisítsük meg”, ami abból a szempontból sem tűnt eddig ördögtől valónak, hogy az emberek sokszor rosszabb dolgokat is lehúznak a vécén, mint kedvencük végtermékét. (Ugye nem kell megemlíteni, milyen sors vár sokszor az elhullott aranyhalakra?)

Dr. Alice Judge állatorvos a Pet Impact című cikkében arra figyelmeztet, hogy a háziállatok ürülékét nem szabad a vécébe dobni, mert alapvetően nem minden hulladék egyforma.

Macskakaki

Kezdjük a macskakakival. Bár sok macska kint vagy alomba piszkít, előfordulhat, hogy valamilyen okból gyorsan meg kell szabadulni a macskakakitól, amelyre sok esetben a vécét használjuk. Dr. Judge elmagyarázta, hogy a macskák ürüléke gyakran tartalmaz egy Toxoplasma nevű, rendkívül ellenálló parazitát, amely emberekre és állatokra egyaránt fertőző lehet.

Sok víztisztító telep nem rendelkezik a parazita elpusztításához szükséges felszereléssel, ami pedig azt jelenti, hogy a vécébe öblítve a parazita bekerülhet a vízrendszerekbe, veszélyt jelentve az emberekre és az állatokra. Ha cicád gyógyszert szed, az is jelen lehet az ürülékében, ami szintén a vízrendszerbe kerülve mérgezheti a vízi élővilágot.

Kutyakaki

Biztosan értél már haza arra a látványra, hogy a kutyád nem bírta tovább tartani, és a lakás egy adott pontjára piszkított, amelyet felszedés után szinte ösztönösen a vécén húztál le. Nos ez abból a szempontból nem jó ötlet, mivel sokszor a kutyaürülék kétszer annyi káros baktériumot tartalmaz, mint az emberi ürülék. Mindemellett olyan egyedülálló parazitákat rejthet, mint a Toxocara, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek. A Toxocara nem egy könnyedén kezelhető parazita, gyermekeknél vakságot okozhat, és megfertőzheti az állatokat.