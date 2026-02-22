Újra lecsapott a mérgező rém Ferencvárosban – egymást figyelmeztetik a lakók

Hónapok óta viszonylagos nyugalom volt Ferencvárosban, most azonban újra felbukkant a titokzatos mérgező, aki gyanús csalétkeket szór szét a forgalmas közterületeken. A gazdik szerint ugyanaz a módszer tért vissza: alattomos, rejtett és életveszélyes.

Mérget találtak az avar alatt Ferencvárosban Fotó: beküldött

Méreg Ferencvárosban

A bejelentések szerint a Boráros tér környékén az avar alá rejtve csigaméreghez hasonló, apró, rózsaszínes granulátumokat találtak, amik szinte láthatatlanok a lehullott levelek között, így egy kíváncsi kutya pillanatok alatt felcsipegetheti őket. A Bokréta utca sem maradt ki: ott csirkecsontokat szórtak szét több helyen is, amelyek szintén komoly veszélyt jelentenek, hiszen könnyen fulladást vagy belső sérülést okozhatnak.

Felháborodtak a ferencvárosiak. Sokan attól tartanak, hogy csak idő kérdése, mikor történik tragédia.

Egy ideje kicsit fellélegezhettünk, de most újabb veszélyek leselkednek a kutyákra. Szerintem szörnyű, hogy mérget szórnak szét az utcákban, ahol rengeteg kutyát sétáltatnak. Nekem is van kutyám, mindig figyelem, hogy mit akar a szájába venni, de elég pár másodperc és megvan a baj

– mondta lapunknak egy, a kerületben élő nő. A gazdik most egymást figyelmeztetik a közösségi oldalakon, fotókat osztanak meg a gyanús anyagokról.

A szakértők szerint mérgezés gyanúja esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert az idő életet menthet.