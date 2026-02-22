Újra lecsapott a mérgező rém Ferencvárosban – egymást figyelmeztetik a lakók
Gyanús csalétkek bukkantak fel forgalmas utcákon és tereken. A lakók szerint újra veszélyben vannak a négylábúak, mert Ferencváros több pontján is méreggyanús anyagot találtak.
Hónapok óta viszonylagos nyugalom volt Ferencvárosban, most azonban újra felbukkant a titokzatos mérgező, aki gyanús csalétkeket szór szét a forgalmas közterületeken. A gazdik szerint ugyanaz a módszer tért vissza: alattomos, rejtett és életveszélyes.
Méreg Ferencvárosban
A bejelentések szerint a Boráros tér környékén az avar alá rejtve csigaméreghez hasonló, apró, rózsaszínes granulátumokat találtak, amik szinte láthatatlanok a lehullott levelek között, így egy kíváncsi kutya pillanatok alatt felcsipegetheti őket. A Bokréta utca sem maradt ki: ott csirkecsontokat szórtak szét több helyen is, amelyek szintén komoly veszélyt jelentenek, hiszen könnyen fulladást vagy belső sérülést okozhatnak.
Felháborodtak a ferencvárosiak. Sokan attól tartanak, hogy csak idő kérdése, mikor történik tragédia.
Egy ideje kicsit fellélegezhettünk, de most újabb veszélyek leselkednek a kutyákra. Szerintem szörnyű, hogy mérget szórnak szét az utcákban, ahol rengeteg kutyát sétáltatnak. Nekem is van kutyám, mindig figyelem, hogy mit akar a szájába venni, de elég pár másodperc és megvan a baj
– mondta lapunknak egy, a kerületben élő nő. A gazdik most egymást figyelmeztetik a közösségi oldalakon, fotókat osztanak meg a gyanús anyagokról.
A szakértők szerint mérgezés gyanúja esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert az idő életet menthet.
Súlyos börtön is járhat az állatkínzásért
Magyarországon az állatkínzás bűncselekmény. Aki állatot bántalmaz, maradandó egészségkárosodást, vagy pusztulást okoz, akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Ha az elkövető különös kegyetlenséggel jár el, vagy több állat szenvedését okozza, a büntetés felső határa akár 5 év börtön is lehet.
