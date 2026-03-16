„A rák sok szempontból megmentette az életemet” – állítja Julia

Soha nem felejti el azt a sokkoló pillanatot Julia Bradbury, amikor öt évvel ezelőtt mellrákkal diagnosztizáltak. A közkedvelt brit műsorvezető és író a kórmegállapítást követően egyoldali masztektómián esett át, mely során eltávolítottak a kebléből egy 6 cm-s daganatot. Bár azóta is igyekszik gyakorlatiasan tekinteni állapotára, s nem tagadja, vannak érzelmileg nehéz pillanatai, a diagnózisa óta rájött, az öngondoskodás mindennél fontosabb kell legyen az életében. Éppen ezért elkezdett meditálni, változtatott az életmódján, az étkezési szokásain és gyakorolja a hálát.

Julia Bradbury állítja: a mellrák diagnózisa az egész életét megváltoztatta (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció

Kézbe vettem az egészségemet, mert én akarom irányítani, és nem csak a krízishelyzetekre akarok reagálni!

– jelentette ki Julia, aki táplálóbb ételeket kezdett el fogyasztani és a mozgásra is odafigyel már. Próbál minél több időt a természetben tölteni, egyensúlyt tartani, önmagára figyelni. Ez pedig hatalmas kontrasztban áll azzal, hogy korábban nem figyelt oda magára rohanó életmódja, megterhelő munkája miatt.

Rákos diagnózisa „megmentette” az életét

A népszerű televíziós személyiség étrendje most sok párolt zöldségből, friss bogyós gyümölcsökből és egészséges magvakból áll, miközben arra is figyel, hogy naponta legalább 10 ezer lépést tegyen.

Teljesen megváltoztattam az étrendemet. Elhagytam a glutént, az alkoholt, és nagyon elkezdtem figyelni a hormonjaimra. Növeltem a rostbevitelt is, és általában csökkentettem a szervezetemben a gyulladás mértékét

– jelentette ki, kiemelve, mindezt orvosok irányítása mellett tette. Hozzátette, rájött, a jó közérzet fenntartása mindennél fontosabb. Pláne, hogy a mellrák elleni küzdelme mellett 2006 óta endometriózisban is szenved. Betegségei során azonban rájött, fontos, hogy az ember megossza a tapasztalatait és bízzon az ösztöneiben.

Ki kell állnunk magunkért!

– közölte, miután bevallotta, volt, hogy úgy érezte, az orvosok nem hallgatnak rá.

A rák sok szempontból megmentette az életemet. Amikor meghallottam azt a mondatot, hogy "rákja van", attól a naptól kezdve minden egyes reggelt áldásként élek meg. Van egyfajta pozitív megerősítő „himnuszom”. A lényege, hogy legyek hálás minden szép dologért az életemben.

– fogalmazott Julia Bradbury, akinek szavait a Mirror idézte.