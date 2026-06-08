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Döbbenetes baleset az M0-áson, mentőket riasztottak a helyszínre

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Lesodródott az útról, majd a mezőn állt meg az autó. Súlyos baleset történt az M0-áson.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 19:25
baleset M0 autóbaleset

A nagytarcsai lehajtónál szalagkorlátnak hajtott egy autó. Mentők vonultak ki az M0-áson történt hétfői balesethez.

Durva baleset az M0-son: Tűzoltók és mentők siettek a nagytarcsai balesethez
Durva baleset az M0-áson: Hárman ültek az autóban (Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP - illusztráció!)

Durva baleset az M0-áson: tűzoltók és mentők siettek a nagytarcsai balesethez

Szalagkorlátnak ütközött, átszakította azt, majd a szántóföldön többször megpördült egy személykocsi az M0-ás autóút nagytarcsai lehajtójánál. Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, írta a katasztrófavédelem hétfőn este fél hétkor.

 

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