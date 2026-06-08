Döbbenetes baleset az M0-áson, mentőket riasztottak a helyszínre
Lesodródott az útról, majd a mezőn állt meg az autó. Súlyos baleset történt az M0-áson.
A nagytarcsai lehajtónál szalagkorlátnak hajtott egy autó. Mentők vonultak ki az M0-áson történt hétfői balesethez.
Durva baleset az M0-áson: tűzoltók és mentők siettek a nagytarcsai balesethez
Szalagkorlátnak ütközött, átszakította azt, majd a szántóföldön többször megpördült egy személykocsi az M0-ás autóút nagytarcsai lehajtójánál. Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, írta a katasztrófavédelem hétfőn este fél hétkor.
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