Döbbenetes baleset az M0-áson, mentőket riasztottak a helyszínre

A nagytarcsai lehajtónál szalagkorlátnak hajtott egy autó. Mentők vonultak ki az M0-áson történt hétfői balesethez.

Durva baleset az M0-áson: Hárman ültek az autóban (Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP - illusztráció!)

Durva baleset az M0-áson: tűzoltók és mentők siettek a nagytarcsai balesethez

Szalagkorlátnak ütközött, átszakította azt, majd a szántóföldön többször megpördült egy személykocsi az M0-ás autóút nagytarcsai lehajtójánál. Az autóban hárman ültek, a helyszínre mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, írta a katasztrófavédelem hétfőn este fél hétkor.