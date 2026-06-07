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Brutális gyilkosságok történtek Budapesten; Elviselhetetlen a bűz a Blahán

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Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. Brutális gyilkosságok történtek Budapesten, megmutatjuk, miért lehet elviselhetetlen bűz a Blahán és felidéztük a cinkotai rém történetét.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 18:10
top5 bűnözés Budapest

A Budapest Főváros Levéltárából származó, eddig szinte ismeretlen rendőrségi felvételek bepillantást engednek a hetvenes évek bűnügyi Budapestjébe. A képek eredetileg a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának archívumában lapultak: helyszínelések, balesetek, betörések, gyilkosságok és tragédiák nyomait őrzik. IDE kattintva megtekintheted a galériát. 

Budapest
Régi rendőrségi fotók kerültek elő, amik bemutatják, hogy milyen volt a 70-es években a bűnös Budapest – Fotó: Fortepan 

Elviselhetetlen a bűz budapest legforgalmasabb terén 

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja. Naponta több tízezer ember fordul meg itt akár átutazóban, akár hosszabb tartózkodás miatt. Nem csoda, hogy a fővárosiak között rendszeresen felmerül a kérdés; miért érezni időnként olyan kellemetlen szagokat a környéken? IDE kattintva megtudhatod. 

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja / Fotó: Metropol

1916 májusában sokkoló események rázták meg Cinkotát, amely akkor még nem tartozott Budapesthez. Sőt, noha zajlott az első világháború, a csendes település egy rövid időre a figyelem középpontjába került. Nem véletlenül: a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosságára derült fény. Mint kiderült, a cinkotai rém ott rejtette el áldozatait. Kizárólag fiatal nőket, akiket előtte ki is fosztott.

A cinkotai rém ezekbe a hordókba rejtette az áldozatait / Fotó: Wikipédia

A fővárosi Fidesz személyi változásokat jelentett be. Az új vezetés szerint a következő időszak legfontosabb feladata a bizalom visszaszerzése és a jobboldal megerősítése lesz a fővárosban. Szatmáry Kristófot választotta a Fidesz a fővárosi szervezet új elnökének. Munkáját alelnökként Szepesfalvy Anna, Gyepes Ádám, Renge Zsolt és Lehoczki Ádám segíti majd.

A fővárosi Fidesz új elnöksége / Fotó: Szatmáry Kristóf/Facebook

Hajnalka lánya, Enikő egy frontális karambolban sérült meg, miközben a barátjával éppen motort vásárolni indult. A jásdi lány elképesztő, szinte felfoghatatlan csoda folytán túlélte a súlyos balesetet. Erre emlékszik édesanyja az egy éve történt tragédiával kapcsolatban. IDE kattintva elolvashatod a teljes cikket. 

Enikő megmutatta lapunknak, hogyan nézett ki az a roncs, melyből sikerült a mentősöknek kimentenie őt élve / Fotó: MW

 

 

 

 

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