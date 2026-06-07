Brutális gyilkosságok történtek Budapesten; Elviselhetetlen a bűz a Blahán

A Budapest Főváros Levéltárából származó, eddig szinte ismeretlen rendőrségi felvételek bepillantást engednek a hetvenes évek bűnügyi Budapestjébe. A képek eredetileg a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának archívumában lapultak: helyszínelések, balesetek, betörések, gyilkosságok és tragédiák nyomait őrzik. IDE kattintva megtekintheted a galériát.

Régi rendőrségi fotók kerültek elő, amik bemutatják, hogy milyen volt a 70-es években a bűnös Budapest – Fotó: Fortepan

Elviselhetetlen a bűz budapest legforgalmasabb terén

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja. Naponta több tízezer ember fordul meg itt akár átutazóban, akár hosszabb tartózkodás miatt. Nem csoda, hogy a fővárosiak között rendszeresen felmerül a kérdés; miért érezni időnként olyan kellemetlen szagokat a környéken? IDE kattintva megtudhatod.

A Blaha Lujza tér Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb csomópontja / Fotó: Metropol

1916 májusában sokkoló események rázták meg Cinkotát, amely akkor még nem tartozott Budapesthez. Sőt, noha zajlott az első világháború, a csendes település egy rövid időre a figyelem középpontjába került. Nem véletlenül: a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosságára derült fény. Mint kiderült, a cinkotai rém ott rejtette el áldozatait. Kizárólag fiatal nőket, akiket előtte ki is fosztott.

A cinkotai rém ezekbe a hordókba rejtette az áldozatait / Fotó: Wikipédia

A fővárosi Fidesz személyi változásokat jelentett be. Az új vezetés szerint a következő időszak legfontosabb feladata a bizalom visszaszerzése és a jobboldal megerősítése lesz a fővárosban. Szatmáry Kristófot választotta a Fidesz a fővárosi szervezet új elnökének. Munkáját alelnökként Szepesfalvy Anna, Gyepes Ádám, Renge Zsolt és Lehoczki Ádám segíti majd.

A fővárosi Fidesz új elnöksége / Fotó: Szatmáry Kristóf/Facebook

Hajnalka lánya, Enikő egy frontális karambolban sérült meg, miközben a barátjával éppen motort vásárolni indult. A jásdi lány elképesztő, szinte felfoghatatlan csoda folytán túlélte a súlyos balesetet. Erre emlékszik édesanyja az egy éve történt tragédiával kapcsolatban. IDE kattintva elolvashatod a teljes cikket.