„Enikő tiszta vér” – frontálisan ütközött egy kamionnal a jásdi lány, most megszólalt a balesetről

Soha nem felejti el azt a vasárnap délutánt Karner Hajnalka. Egyetlen telefonhívás elég volt ahhoz, hogy egy pillanat alatt összeomoljon körülötte a világ. A vonal másik végén lánya barátja, Martin zokogva közölte a felfoghatatlan hírt: súlyos balesetet szenvedtek, Enikő élet és halál között lebeg.

Enikő és Martin éppen motort készültek vásárolni, amikor is balesetet szenvedtek, egy kamionnal ütköztek frontálisan. Hajnalka, Enikő édesanyja minden részletre emlékszik a történtekből / Fotó: olvasói

„Enikő tiszta vér, le kell tennem, nincs pulzusa” – Mutatjuk a baleset részleteit!

A mindössze 22 éves Polcsik Enikő számára örömteli napnak indult egy átlagos vasárnap. Nem sokkal korábban sikeresen megszerezte motoros jogosítványát, ezért barátjával, Martinnal elindultak, hogy megvásárolják első motorjukat. A tervek szerint Martin vezette volna haza a frissen vásárolt motort, Enikő pedig autóval követte volna. Az élet azonban kegyetlen fordulatot tartogatott számukra.

Enikő és Martin frontálisan ütközött egy szarvasmarhát szállító kamionnal. Egy éve történt a baleset, de mintha azon a napon minden megváltozott volna

– kezdi megrendülten Hajnalka.

Martin hívott engem, hogy balesetük van. Itt és itt vagyunk, Mány és Zsámbék között kamionnal ütköztünk, és Enikő tiszta vér. Aztán egyszer csak azt mondta: »Le kell tennem, nincs pulzusa.« És megszakadt a vonal

– idézi fel a legszörnyűbb perceket az édesanya.

Hajnalka elmondása szerint abban a pillanatban megállt benne az ütő.

Vasárnapi ebédet főztem, kint szemerkélt az eső. Kiabáltam a férjemnek, szóltam Enikő testvérének, és már rohantunk is. Semmire nem emlékszem abból az útból, csak arra, hogy minél előbb oda akartunk érni.

– mesélte.

A baleset Mány és Zsámbék között történt. Mire a család a helyszínre ért, az utat már teljesen lezárták.

Felborult a kamion, szarvasmarhák rekedtek a roncsok között

A kamion, amely szarvasmarhákat szállított, az ütközés után felborult és teljesen eltorlaszolta az utat. A járműben lévő állatok a roncsok közé szorultak.

Hiába mondtuk, hogy mi vagyunk a szülők, nem engedtek közelebb. Aztán megérkezett a mentőhelikopter is. Enikő még mindig a roncsok között feküdt

– emlékezik vissza Hajnalka.

Martin nem merte megmozdítani a súlyosan sérült lányt. Attól félt, hogy még nagyobb bajt okoz. Csak várta a mentőket. A család távolról látta az összetört autót.

Az autó az árokban volt. Az eleje teljesen leszakadt, az ajtók letépődtek. A lányom véres, szakadt kabátja a csomagtartó tetején hevert. Csak azt láttam. Az a kép örökre beleégett az emlékezetembe.

– mesélte a Metropolnak az anyuka.