„Enikő tiszta vér” – frontálisan ütközött egy kamionnal a jásdi lány, most megszólalt a balesetről
Hajnalka lánya, Enikő egy frontális karambolban sérült meg, miközben a barátjával éppen motort vásárolni indult. A jásdi lány elképesztő, szinte felfoghatatlan csoda folytán túlélte a súlyos balesetet. Erre emlékszik édesanyja az egy éve történt tragédiával kapcsolatban.
Soha nem felejti el azt a vasárnap délutánt Karner Hajnalka. Egyetlen telefonhívás elég volt ahhoz, hogy egy pillanat alatt összeomoljon körülötte a világ. A vonal másik végén lánya barátja, Martin zokogva közölte a felfoghatatlan hírt: súlyos balesetet szenvedtek, Enikő élet és halál között lebeg.
„Enikő tiszta vér, le kell tennem, nincs pulzusa” – Mutatjuk a baleset részleteit!
A mindössze 22 éves Polcsik Enikő számára örömteli napnak indult egy átlagos vasárnap. Nem sokkal korábban sikeresen megszerezte motoros jogosítványát, ezért barátjával, Martinnal elindultak, hogy megvásárolják első motorjukat. A tervek szerint Martin vezette volna haza a frissen vásárolt motort, Enikő pedig autóval követte volna. Az élet azonban kegyetlen fordulatot tartogatott számukra.
Enikő és Martin frontálisan ütközött egy szarvasmarhát szállító kamionnal. Egy éve történt a baleset, de mintha azon a napon minden megváltozott volna
– kezdi megrendülten Hajnalka.
Martin hívott engem, hogy balesetük van. Itt és itt vagyunk, Mány és Zsámbék között kamionnal ütköztünk, és Enikő tiszta vér. Aztán egyszer csak azt mondta: »Le kell tennem, nincs pulzusa.« És megszakadt a vonal
– idézi fel a legszörnyűbb perceket az édesanya.
Hajnalka elmondása szerint abban a pillanatban megállt benne az ütő.
Vasárnapi ebédet főztem, kint szemerkélt az eső. Kiabáltam a férjemnek, szóltam Enikő testvérének, és már rohantunk is. Semmire nem emlékszem abból az útból, csak arra, hogy minél előbb oda akartunk érni.
– mesélte.
A baleset Mány és Zsámbék között történt. Mire a család a helyszínre ért, az utat már teljesen lezárták.
Felborult a kamion, szarvasmarhák rekedtek a roncsok között
A kamion, amely szarvasmarhákat szállított, az ütközés után felborult és teljesen eltorlaszolta az utat. A járműben lévő állatok a roncsok közé szorultak.
Hiába mondtuk, hogy mi vagyunk a szülők, nem engedtek közelebb. Aztán megérkezett a mentőhelikopter is. Enikő még mindig a roncsok között feküdt
– emlékezik vissza Hajnalka.
Martin nem merte megmozdítani a súlyosan sérült lányt. Attól félt, hogy még nagyobb bajt okoz. Csak várta a mentőket. A család távolról látta az összetört autót.
Az autó az árokban volt. Az eleje teljesen leszakadt, az ajtók letépődtek. A lányom véres, szakadt kabátja a csomagtartó tetején hevert. Csak azt láttam. Az a kép örökre beleégett az emlékezetembe.
– mesélte a Metropolnak az anyuka.
A vizsgálatok szerint nem Enikő okozta a balesetet. A kamion egy kanyarban áttért a szembejövő sávba, és majdnem frontálisan ütközött a fiatal nő által vezetett Volkswagen Polóval.
A szakértők szerint Enikő az utolsó pillanatban próbálta elkerülni az ütközést. Szinte teljesen lehúzódott az út szélére. Azt mondták, ha gyorsabban megy, vagy egy kicsivel másképp reagál, akkor ráborul a kamion, és egyikük sem élte volna túl
– mondta el Hajnalka.
Az édesanya szerint szinte csoda, hogy lánya életben maradt.
Hálát adok a Jóistennek és a Szűzanyának. Egy arra járó házaspár azonnal megállt. A férfi hívta a mentőket, a nő pedig tartotta Enikő fejét, amíg megérkezett a segítség. Martinban akkora volt az adrenalin, hogy letépte az autó egyik ajtaját
– mondta.
Enikő a mai napig csak töredékekre emlékszik a történtekből.
Egyszer csak elnémult a világ. Az ütközés előtti pillanatok teljesen kiestek. Csak arra emlékszem, hogy hirtelen minden elsötétült. Elnémult a világ
– meséli Enikő, aki egy évre rá már teljesen felépült.
A fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett. A frontális agylebenye megsérült, két helyen agyvérzése volt, emellett több helyen eltört a combcsontja is. A combcsontjába egy speciális vasat ültettek, a rehabilitáció pedig hosszú és fájdalmas folyamatnak bizonyult.
Még mindig vannak fájdalmaim, de mozognom kell. Lépésről lépésre próbálok visszatérni a normális élethez. Azonban nem adom fel. Martin megkérte a kezemet, lediplomáztam és munkám is van. Újraindítottam az életemet, és talán még motorra is ülök egyszer
– árulta el lapunknak Polcsik Enikő.
A család szerint az a tény, hogy Enikő ma él, önmagában csodának számít. Azon a bizonyos vasárnapon ugyanis csak egy hajszál választotta el attól, hogy soha többé ne térjen haza.
Az egy évvel ezelőtti autóbaleset részleteit ebben a videóban láthatjátok!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre