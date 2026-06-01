Két éve születtek a koraszülött négyes ikrek – a család igazi csodát ünnepel

Különleges mérföldkőhöz érkezett egy amerikai család, ugyanis a világ egyik legkorábban világra jött négyes ikrei betöltötték a második életévüket. A szülők szerint minden egyes mosoly, lépés és apró fejlődés igazi ajándék számukra, hiszen az ikrek születésekor még az sem volt biztos, hogy életben maradnak.

Négyes ikrek érkeztek a családhoz, a szülők hétgyermekes szülők lettek

Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A négyes ikrek bátran küzdöttek az életben maradásért

Lainey, Kali, Lennon és Koen 2024. május 31-én jöttek világra, elképesztően korán, a várható születési dátum előtt 115 nappal. Az apróságok olyan korán születtek, hogy az orvosok sem tudták biztosan megjósolni, milyen esélyeik lesznek a túlélésre.

A négy kisgyermek ma már önállóan lélegzik, eszik, mászik, jár, játszik és tapsol, olyan dolgokat tesznek, amelyeket a szüleik egy időben csak remélni mertek.

Minden apró mérföldkő hatalmas jelentőséggel bír számunkra, mert volt idő, amikor azt sem tudtuk, valaha láthatjuk-e ezeket a pillanatokat

– mondta a 30 éves Becca Bryant.

Becca és 41 éves férje, Lavareis már három gyermek szülei voltak, amikor megtudták, hogy újabb babát várnak. A családban akkor már ott volt a 13 éves Kendall, a 8 éves Laikyn és a 4 éves Kainen.

Arra azonban egyikük sem számított, hogy nem egy, hanem egyszerre négy új családtag érkezik.

Mindig is négy gyereket szerettem volna. Csak arra nem gondoltam, hogy egyszerre kapok négyet.

Lavareis szintén mosolyogva emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor megtudták a hírt. Bevallása szerint soha nem képzelte volna, hogy egyszer hétgyermekes édesapa lesz.

A család mindennapjai azóta teljesen megváltoztak. Becca rendszeresen oszt meg videókat a TikTokon, ahol több ezren követik a négyes ikrek és a népes család mindennapjait. A videókból kiderül, hogy egyszerre négy kisgyermek mellett az élet korántsem unalmas. Már egy egyszerű kerti játék vagy séta megszervezése is komoly logisztikai feladat. A szülők még egy külön kerítést is építettek a terasz köré, hogy a gyerekek biztonságosan játszhassanak a szabadban, miközben valamennyire kordában tudják tartani a káoszt.