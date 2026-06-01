Először látta apját a tévében: a Harry Potter‑sztár kisfia imádnivalóan reagált

Vicces és egyben megható pillanatot osztott meg nemrég Daniel Radcliffe. A Harry Potter-filmek sztárja elárulta, hogy hároméves kisfia nemrég először ismerte fel őt a televízió képernyőjén és a reakciója egyszerre volt zavarodott, aranyos és rendkívül őszinte.

Daniel Radcliffe nem igazán tudja elmagyarázni kisfiának, hogy mit dolgozik Fotó: Getty Images

Daniel Radcliffe még óvni akarja fiát a hírnévtől

A 36 éves színész és párja, Erin Darke éppen a téli olimpia közvetítését nézték otthon, amikor váratlanul felbukkant egy reklám Daniel Broadway-előadásáról. A kisfiú addig gyakorlatilag semmit sem látott abból, amivel az édesapja foglalkozik, így teljesen összezavarodott, amikor egyszer csak meglátta őt a képernyőn.

Kimentem a szobából, és hirtelen elindult a darab reklámja. Ő pedig még soha nem látott engem a tévében vagy bármilyen szerepben. Zavart hangon csak annyit kérdezett: »Apa?« Azt hitte, hogy elmentem, mivel én kimentem a szobából, és egyszerűen bekerültem a tévébe.

Radcliffe szerint ez a pillanat tökéletesen megmutatta, milyen nehéz egy kisgyereknek elmagyarázni, mit is csinál valójában egy színész.

Tudod, hogy furcsa munkád van, amikor egy gyereknek sem tudod egyszerűen elmagyarázni. A rendőr, a tűzoltó vagy az orvos munkáját könnyű megérteni. De amikor színész vagy, akkor valahogy úgy kell megfogalmaznod, hogy történeteket mesélsz, és eljátszod azokat a történeteket, amiket mások kitalálnak.

A színész hozzátette, hogy fia egyelőre még nagyon messze van attól, hogy valóban megértse a munkáját, és nem is siet azzal, hogy részletesebben beavassa a hollywoodi világ működésébe.

Daniel Radcliffe és Erin Darke 2012-ben ismerkedtek meg az Öld meg kedveseid című film forgatásán, ahol egy szerelmespárt alakítottak. Kapcsolatuk azóta is töretlen, első közös gyermekük pedig 2023 áprilisában született. A pár tudatosan óvja magánéletét, így gyermekük nevét sem hozták nyilvánosságra.

A színész elmondta, hogy egyszer szeretné, ha a fia megtapasztalná a színpad vagy a forgatások élményét és elkísérné őt a kulisszák mögé, de erre még van idő – írja a People.