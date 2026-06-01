RETRO RÁDIÓ

Először látta apját a tévében: a Harry Potter‑sztár kisfia imádnivalóan reagált

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A színész elmondta, még egy kis ideig nem szeretné ha fia megtudná, hogy mennyire híres.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 12:00
Daniel Radcliffe apaság kisfiú

Vicces és egyben megható pillanatot osztott meg nemrég Daniel Radcliffe. A Harry Potter-filmek sztárja elárulta, hogy hároméves kisfia nemrég először ismerte fel őt a televízió képernyőjén és a reakciója egyszerre volt zavarodott, aranyos és rendkívül őszinte.

Daniel Radcliffe még óvni akarja fiát a hírnévtől
Daniel Radcliffe nem igazán tudja elmagyarázni kisfiának, hogy mit dolgozik Fotó: Getty Images

Daniel Radcliffe még óvni akarja fiát a hírnévtől

A 36 éves színész és párja, Erin Darke éppen a téli olimpia közvetítését nézték otthon, amikor váratlanul felbukkant egy reklám Daniel Broadway-előadásáról. A kisfiú addig gyakorlatilag semmit sem látott abból, amivel az édesapja foglalkozik, így teljesen összezavarodott, amikor egyszer csak meglátta őt a képernyőn.

Kimentem a szobából, és hirtelen elindult a darab reklámja. Ő pedig még soha nem látott engem a tévében vagy bármilyen szerepben. Zavart hangon csak annyit kérdezett: »Apa?« Azt hitte, hogy elmentem, mivel én kimentem a szobából, és egyszerűen bekerültem a tévébe.

Radcliffe szerint ez a pillanat tökéletesen megmutatta, milyen nehéz egy kisgyereknek elmagyarázni, mit is csinál valójában egy színész.

Tudod, hogy furcsa munkád van, amikor egy gyereknek sem tudod egyszerűen elmagyarázni. A rendőr, a tűzoltó vagy az orvos munkáját könnyű megérteni. De amikor színész vagy, akkor valahogy úgy kell megfogalmaznod, hogy történeteket mesélsz, és eljátszod azokat a történeteket, amiket mások kitalálnak.

A színész hozzátette, hogy fia egyelőre még nagyon messze van attól, hogy valóban megértse a munkáját, és nem is siet azzal, hogy részletesebben beavassa a hollywoodi világ működésébe.

Daniel Radcliffe és Erin Darke 2012-ben ismerkedtek meg az Öld meg kedveseid című film forgatásán, ahol egy szerelmespárt alakítottak. Kapcsolatuk azóta is töretlen, első közös gyermekük pedig 2023 áprilisában született. A pár tudatosan óvja magánéletét, így gyermekük nevét sem hozták nyilvánosságra.

A színész elmondta, hogy egyszer szeretné, ha a fia megtapasztalná a színpad vagy a forgatások élményét és elkísérné őt a kulisszák mögé, de erre még van idő – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu