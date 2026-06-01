Eszméletlen történetet mesélt el a hollywoodi sztár Marilyn Monroe-ról

Bruce Dern megosztotta évtizedes karrierjének néhány legféltettebb emlékét. A cannes-i filmfesztiválon, a Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern című új dokumentumfilm május 20-i vetítése után a PEOPLE magazinnak adott interjúban Dern felidézte Marilyn Monroe-val való különleges találkozását.

Marilyn Monroe és Bruce Dern egy másik világsztárral is találkozott a séta közben

Kint esett az eső. A Színész Stúdióban voltam. Kijöttem a Stúdióból, szemerkélt az eső, és Marilyn azért volt ott, mert Lee Strasberg megengedte neki, hogy eljöjjön és megnézze, mit csinálunk. Azt mondta: »Tudod, melyik filmben fogsz most szerepelni? Én nem leszek benne, mert a férjem írt egy a buta cowboyos forgatókönyvet, amit meg kell csinálnom«

Monroe az 1961-es The Misfits című filmre utalt, amely az utolsó befejezett filmje volt, és amelyet akkori férje, Arthur Miller írt, Clark Gable főszereplésével.

A 89 éves színész elmondta, hogy a Monroe megkérte, kísérje haza az esőben. Dern rámutatott, hogy foghatna egy taxit, de a színésznő gyalog akart menni, ezért a férfi végül engedett neki.

Átgyalogoltunk az egész városon, vagy egy jó 1,2 kilométert. Elértünk Sutton Place-re, ahol befordultunk, egy taxi megállt, és egy nő futott mögötte. Amikor Marilyn felé fordultam, engem nézett. Azt mondta: »Bruce, Bruce, nem tudod, ki volt az? Greta Garbo volt. És ő nem tudja, hogy ki vagyok.«

– idézte fel a történteket Dern, aki először nem ismerte fel Garbót, a svéd színésznőt. Elmondása szerint tisztán láthatta őt és Marilynt, miközben beült az autóban, mégsem szólt semmit az esőben sétáló párosnak.

Dern végül azt mondta a színésznőnek: „Tudod mit, Marilyn? Szerintem csak lerázott téged. Valószínűleg tudta, ki vagy.”

Erre ő azt mondta: ezek a nők nem ismerik fel Marilyn Monroe-t, mert ők stylistok.

Marilyn kijelentése váratlanul érte a színészt, ugyanis Garbo akkoriban egy meglehetősen híres színésznő volt Hollywoodban.

Dern elmondása szerint azért vállalta a szereplést a Mike Mendez által rendezett dokumentumfilmben, mert pályafutása során számos felejthetetlen élményt oszthatott meg Hollywood legnagyobb legendáival, köztük Marilyn Monroe-val is. A színész úgy érzi, fontos megőrizni azoknak a sztároknak az emlékét, akik egy egész korszakot határoztak meg az amerikai filmiparban. A dokumentumfilmben több ismert filmes személyiség is megszólal, köztük Laura Dern, Quentin Tarantino és Alexander Payne – írja a People.