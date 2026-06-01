Amanda Seyfried terápiás kutyáját megtámadta a gyilkos kór: „Mindig velem utazik az első osztályon”
A színésznő és ausztrál juhász kutyája Hollywood egyik leghíresebb elválaszthatatlan párosa. Amanda Seyfried életét teljesen megváltoztatta kedvence.
Amanda Seyfried kedvence, Finn története az egyik legszebb és legpéldamutatóbb kapcsolat, amit Hollywood valaha látott. Az Oscar-díjra jelölt színésznő és a gyönyörű ausztrál juhász kutya több mint másfél évtizede elválaszthatatlanok. A különleges, sorsszerű szövetségükről a Hot! magazin legfrissebb számában olvashatsz részletesen.
Finn egy gyönyörű ausztrál juhász kutya. Elmúlt tizenhat éves, de bízom benne, hogy még nagyon sokáig velem lesz a farmon, a többi állattal együtt. Neki köszönhetően éltem túl Hollywoodot, és lettem a Best Friends Animal Society nagykövete, hogy másokat is a mentett állatok örökbefogadására buzdítsak. A Big Love című film forgatásán találkoztam vele először, és azonnal eldöntöttem, hogy örökbe fogadom. Nemcsak nagyon intelligens, hanem rendkívül szófogadó is, különleges helyet foglal el a szívemben.
Amanda Seyfried színésznő életét megváltoztatta kedvence
A gyönyörű tehetség egyetlen lépést sem tesz imádott négylábú társa nélkül.
„Nem mondom, hogy rohamot kapok, ha egyedül kell repülnöm, de kellemetlenül érzem magam Finn nélkül. Hivatalosan is a támogató-terápiás kutyám, ezért mindig velem utazik az első osztályon, szó sem lehet arról, hogy a raktérben kapjon helyet. Sorsszerű volt a találkozásunk, hiszen a mentális betegségemre is ő az egyik gyógyszer. Alapjaiban változtatta meg az életemet, ma már minden forgatásra elkísér, és ezt az összes filmes szerződésben ki is kötöm külön záradékként.”
„Egy végbélvizsgálat során daganatos elváltozást fedeztek fel Finn-nél. A műtét után szinte azonnal megkezdtük a sugárkezelését. Az utolsó ellátás napja piros betűs dátum volt mindkettőnk számára, meg is ünnepeltük. Szerves része lett az életemnek, és az Instagram-oldalamnak is állandó szereplője. Mostanra saját rajongótáborra tett szert, ami nem is csoda: híres lett arról, hogy képes különböző tárgyakat egyensúlyozni a fején” – mesélte a színésznő.
