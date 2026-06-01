Amanda Seyfried terápiás kutyáját megtámadta a gyilkos kór: „Mindig velem utazik az első osztályon”

A színésznő és ausztrál juhász kutyája Hollywood egyik leghíresebb elválaszthatatlan párosa. Amanda Seyfried életét teljesen megváltoztatta kedvence.

Szerző: Dombovári Edina
Létrehozva: 2026.06.01. 07:00
Amanda Seyfried kedvence, Finn története az egyik legszebb és legpéldamutatóbb kapcsolat, amit Hollywood valaha látott. Az Oscar-díjra jelölt színésznő és a gyönyörű ausztrál juhász kutya több mint másfél évtizede elválaszthatatlanok. A különleges, sorsszerű szövetségükről a Hot! magazin legfrissebb számában olvashatsz részletesen.

Amanda Seyfried és Finn (Fotó: face to face/Hot! magazin/Northfoto)

Finn egy gyönyörű ausztrál juhász kutya. Elmúlt tizenhat éves, de bízom benne, hogy még nagyon sokáig ­velem lesz a farmon, a többi állattal együtt. Neki köszönhetően éltem túl Hollywoodot, és lettem a Best Friends Animal Society nagykövete, hogy másokat is a mentett állatok örökbefogadására buzdítsak. A Big Love című film forgatásán találkoztam vele először, és azonnal eldöntöttem, hogy örökbe fogadom. Nemcsak nagyon intelligens, hanem rendkívül szófogadó is, különleges helyet foglal el a szívemben.

A színésznőt mindenhova elkíséri kedvence (Fotó: face to face/Hot! magazin/Northfoto)

Amanda Seyfried színésznő életét megváltoztatta kedvence

„Nem mondom, hogy rohamot kapok, ha egyedül kell repülnöm, de kellemetlenül érzem magam Finn nélkül. Hivatalosan is a támogató-terápiás kutyám, ezért mindig velem utazik az első osztályon, szó sem lehet arról, hogy a raktérben kapjon helyet. Sorsszerű volt a találkozásunk, hiszen a mentális betegségemre is ő az egyik gyógyszer. Alapjaiban változtatta meg az életemet, ma már minden forgatásra elkísér, és ezt az összes filmes szerződésben ki is kötöm külön záradékként.”

A színésznő életét gyökeresen megváltoztatta kedvence (Fotó: face to face/Hot! magazin/Northfoto)

Egy végbélvizsgálat során daganatos elváltozást fedeztek fel Finn-nél. A műtét után szinte azonnal megkezdtük a sugárkezelését. Az utolsó ellátás napja piros betűs dátum volt mindkettőnk számára, meg is ünnepeltük. Szerves része lett az életemnek, és az Instagram-oldalamnak is állandó szereplője. Mostanra saját rajongótáborra tett szert, ami nem is csoda: híres lett arról, hogy képes különböző tárgyakat egyensúlyozni a fején” – mesélte a színésznő.

Az e heti Hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: Hot! magazin)


 


 

 

