Sokan rosszul csinálják: ezért nem mindegy, mikor mész fodrászhoz!

A nyár közeledtével mindenki igyekszik a lehető legjobb formájába kerülni, és nincs ez másképp a hölgyek hajkoronája esetében sem, ezért a fodrász szalonokat is próbálják minél előbb megrohamozni. Azonban nem mindegy, hogy a ciklusuk melyik időszakában tervezik a megújulást.

Tökéletes eredményért, ekkor menj fodrászhoz!

A menstruáció alatt a szervezetben hormonális változások zajlanak. Az ösztrogén és a progeszteron szintje ilyenkor alacsonyabb lehet, ami többek között a bőr és a fejbőr állapotára is hatással lehet. Egyesek ilyenkor azt tapasztalják, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik, nehezebbnek érződik, vagy kevésbé tartja a formáját, mint más napokon. Ez az oka annak, hogy a fodrászok körében elterjedt az a tapasztalati megfigyelés, hogy a végeredmény néha másképp sikerül, ha valaki a ciklus ezen szakaszában ül be a székbe.

Hajfestésnél például előfordulhat, hogy a szín nem lesz teljesen egyenletes, vagy a kívánt árnyalatnál fakóbb, esetleg enyhén sárgás tónus jelenik meg. Szőkítésnél és melírnél is panaszkodnak néha arra, hogy a hatás nem olyan erős vagy tartós, mint más időszakokban.

A tartós hullámoknál szintén emlegetik ezt a jelenséget, mivel ilyenkor a haj szerkezete és „reakciója” eltérhet, ezért a göndörség nem mindig lesz olyan erős, vagy a frizura kevésbé marad tartós.

A hajvágás sem feltétlenül veszélyes, de sokan úgy érzik, hogy a haj ilyenkor máshogy esik, és az eredmény otthoni szárítás után eltérhet a szalonban látottaktól.

Fontos azonban kiemelni, hogy ezek inkább tapasztalati megfigyelések, nem tudományosan szigorúan bizonyított szabályok. Minden szervezet másképp reagál a hormonális változásokra, így van, aki semmilyen különbséget nem tapasztal.

Ami viszont valóban előfordulhat az a fokozott érzékenység. A fejbőr ilyenkor egyeseknél érzékenyebb lehet a festékekre vagy vegyi anyagokra, ami kellemetlenebb érzetet is okozhat - írja a life.