Káosz Budapest utcáin a Bajnokok ligája döntő miatt: A rendőrség megszólalt

Már most több bűncselekmény is köthető az eseményhez. A Bajnokok ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 11:45
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok ligája döntője előtt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Káosz Budapest utcáin a Bajnokok ligája döntő miatt. Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

  • A közlemény szerint pénteken 16 óra körül a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze; a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.
  • Pénteken 22 óra körül a Városligetben a rendőrök a helyszínen lévő mentőhöz kísértek egy magyar állampolgárságú, ittas nőt, akiről adatai felvétele során kiderült, hogy szabálysértési körözést rendelték el vele szemben, őt kórházba vitték.
  • Fél órával később a VI. kerületi Liszt Ferenc térről állítottak elő egy szabálysértés miatt körözött magyar állampolgárságú nőt.
  • Pénteken 23 óra körül a VII. kerületi Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet.
  • Éjfél után pedig a VII. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek.

Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van - tették hozzá, azzal együtt, hogy 

  • szombat hajnalban fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt; ismeretlen tettes ellen indult eljárás - írja a rendőrség.

"Az elmúlt bő egy órában hat repülőgép szállt le Ferihegyen, több mint ezer Arsenal és PSG szurkolóval" - közölte szombaton délelőtt a BRFK a Facebook-oldalán.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

