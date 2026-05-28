Hatalmas karambol Budapest szívében
A Karolina út és a Nagyszőlős utca kereszteződésében forgalomkorlátozásra kell számítani.
Összeütközött két személyautó Budapest XI. kerületében, a Karolina út és a Nagyszőlős utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltókat műszaki mentés céljából riasztották a helyszínre. A Karolnia úton egy sávon halad a forgalom, a baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben is - írja a Katasztrófavédelem.
