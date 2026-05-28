Megvillantotta szexi alakját Szoboszlai Dominik felesége

A rajongók alig hisznek a szemüknek: Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka nemcsak hogy visszanyerte a szülés előtti alakját, de talán még sosem volt ennyire bomba formában.

A fiatal édesanya mindig is híres volt kifinomult stílusáról és természetes szépségéről, ám legutóbbi bejelentkezése minden eddigi képzeletet felülmúlt. Borka az Instagram-oldalán osztott meg néhány korlátozott ideig elérhető fotót, amelyek egy kőkemény pilatesedzés közben készültek róla.

A fotómontázson Borka egy minimalista, testhezálló sportmelltartóban és a hozzá passzoló leggingsben látható, miközben a pilatesgép segítségével végzi a precíz, nyújtó és erősítő gyakorlatokat. A montázs pillanatok alatt felszántotta a netet, nem véletlenül: Szoboszlai Dominik kislányának édesanyja elképesztően szexi és tónusos alakot villantott.

„A pilates nemcsak a testet, a lelket is formálja” – tartja a mondás, és Borka látványos átalakulása a tökéletes bizonyíték arra, hogy a kitartó, tudatos munka mindig kifizetődik.

Hétpecsétes titok övezi a kislányuk születését

Miközben Borka büszkén mutatja meg mindennapjai egy-egy pillanatát az oldalán, a magánéletüket továbbra is óvják a kíváncsi tekintetek elől. Bár a gólyahírt és a kislányuk érkezését hatalmas boldogsággal osztották meg a világgal, a pontos részleteket, kislányuk születési dátumát és a nevét azóta is hétpecsétes titokként őrzik. Ez a szigorú diszkréció azonban csak még szimpatikusabbá teszi a párt a rajongók szemében, hiszen a nemzetközi futballvilág reflektorfényében sem felejtik el, mi az igazán fontos: a család békéje és nyugalma.

Jobban néz ki, mint valaha

Egy gyermek születése után minden édesanya teste megváltozik, és a regeneráció egyénenként változó, hosszú folyamat. Buzsik Borka esetében azonban úgy tűnik, a rendszeres mozgás és a tudatos életmód valóságos csodát tett. Alig közel háromnegyed évvel a szülés után olyan kockás hassal és szálkás izomzattal pózol a kamerának, amit bármelyik fitneszmodell megirigyelhetne. Mi lehet a titka? Nos, egyszerűen a kiegyensúlyozottság és a rendszeresség. A kislánya körüli teendők mellett mindig szakít időt a mozgásra, a pilates pedig tökéletes választásnak bizonyult.