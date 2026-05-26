Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdhétfőn
32,2 fokot mértek kora délután.
Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn – közölte a HungaroMet Zrt. kedden a honlapján.
2007-es melegrekord dőlt meg
Azt írták: hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.
Hozzátették: a fővárosban, az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja. Emlékeztettek rá: a korábbi, 32,0 fokos rekordot még 2007-ben mérték Pestszentlőrincen – írta az MTI.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre