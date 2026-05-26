Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdhétfőn

32,2 fokot mértek kora délután.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 12:05
Módosítva: 2026.05.26. 12:50
Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn – közölte a HungaroMet Zrt. kedden a honlapján.

Fotó: HungaroMet

Azt írták: hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál.

Hozzátették: a fővárosban, az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja. Emlékeztettek rá: a korábbi, 32,0 fokos rekordot még 2007-ben mérték Pestszentlőrincen – írta az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
