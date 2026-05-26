Fordulatokkal teli hét jön: pénz, szakítás és sorsfordító döntések várnak több csillagjegyre

Komoly változásokat és váratlan fordulatokat hozhat a május 25. és 31. közötti hét a tarot-kártyák szerint. Több csillagjegy számára most lezárulhat egy régóta húzódó nehéz időszak, mások pedig pénzügyi szerencsére vagy sorsfordító döntésekre számíthatnak az asztrológusok szerint.

A Kosoknak ezen a héten el kell engedniük egy olyan helyzet irányítását, amely már hosszú ideje feszültséget okoz számukra. A tarot szerint most az hozhat megkönnyebbülést, ha hagyják maguktól alakulni az eseményeket.

A Bikák életében egy új szakasz kezdhet végleg megszilárdulni. A lapok szerint ideje alkalmazkodni az új körülményekhez, és magabiztosan haladni tovább.

Az Ikrek mögött érzelmileg kimerítő hónapok állnak, de most végre megérkezhet a nyugalom első jele. A tarot szerint pozitív változások indulhatnak el az életükben.

A Rákoknál egy régóta halogatott gyakorlati probléma kerülhet a középpontba. Most rendet kell tenniük ott, ahol már régóta káosz uralkodik.

Az Oroszlánok számára végre lezárulhat egy nehéz helyzet, amin hosszú ideje dolgoznak. Az erőfeszítéseik most meghozhatják a vártnál is jobb eredményt.

A Szüzek életében természetes módon érhet véget valami fontos. A tarot szerint dráma nélkül zárulhat le egy korszak, miközben már készülnek az új kezdetre.

A Mérlegeket váratlan, de pozitív fordulat érheti egy régóta húzódó ügyben. A kártyák szerint most az a legfontosabb, hogy ne bizonytalanodjanak el a saját döntéseikben.

A Skorpiók életében véget érhet egy intenzív, de instabil kapcsolat vagy helyzet. A tarot arra figyelmeztet, hogy nem érdemes kapaszkodni abba, ami már kifulladt.

A Nyilasok számára megkönnyebbülést hozhat a hét, ugyanis lezárulhat egy mérgező vagy különösen megterhelő időszak. A változás békésen érkezhet meg az életükbe.

A Bakok szervezete és idegrendszere most pihenésért kiált. A tarot szerint a hosszú ideje tartó stressz gyorsan felemésztheti az energiáikat, ha nem lassítanak időben.

A Vízöntőknek ideje kilépni az álmodozásból és végre cselekedni. Az ötleteikben komoly lehetőség rejlik, de a siker most azon múlik, hajlandók-e valóban lépni.