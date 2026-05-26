Fordulatokkal teli hét jön: pénz, szakítás és sorsfordító döntések várnak több csillagjegyre
Lezárulhat egy régóta húzódó nehéz időszak.
Komoly változásokat és váratlan fordulatokat hozhat a május 25. és 31. közötti hét a tarot-kártyák szerint. Több csillagjegy számára most lezárulhat egy régóta húzódó nehéz időszak, mások pedig pénzügyi szerencsére vagy sorsfordító döntésekre számíthatnak az asztrológusok szerint.
A Kosoknak ezen a héten el kell engedniük egy olyan helyzet irányítását, amely már hosszú ideje feszültséget okoz számukra. A tarot szerint most az hozhat megkönnyebbülést, ha hagyják maguktól alakulni az eseményeket.
A Bikák életében egy új szakasz kezdhet végleg megszilárdulni. A lapok szerint ideje alkalmazkodni az új körülményekhez, és magabiztosan haladni tovább.
Az Ikrek mögött érzelmileg kimerítő hónapok állnak, de most végre megérkezhet a nyugalom első jele. A tarot szerint pozitív változások indulhatnak el az életükben.
A Rákoknál egy régóta halogatott gyakorlati probléma kerülhet a középpontba. Most rendet kell tenniük ott, ahol már régóta káosz uralkodik.
Az Oroszlánok számára végre lezárulhat egy nehéz helyzet, amin hosszú ideje dolgoznak. Az erőfeszítéseik most meghozhatják a vártnál is jobb eredményt.
A Szüzek életében természetes módon érhet véget valami fontos. A tarot szerint dráma nélkül zárulhat le egy korszak, miközben már készülnek az új kezdetre.
A Mérlegeket váratlan, de pozitív fordulat érheti egy régóta húzódó ügyben. A kártyák szerint most az a legfontosabb, hogy ne bizonytalanodjanak el a saját döntéseikben.
A Skorpiók életében véget érhet egy intenzív, de instabil kapcsolat vagy helyzet. A tarot arra figyelmeztet, hogy nem érdemes kapaszkodni abba, ami már kifulladt.
A Nyilasok számára megkönnyebbülést hozhat a hét, ugyanis lezárulhat egy mérgező vagy különösen megterhelő időszak. A változás békésen érkezhet meg az életükbe.
A Bakok szervezete és idegrendszere most pihenésért kiált. A tarot szerint a hosszú ideje tartó stressz gyorsan felemésztheti az energiáikat, ha nem lassítanak időben.
A Vízöntőknek ideje kilépni az álmodozásból és végre cselekedni. Az ötleteikben komoly lehetőség rejlik, de a siker most azon múlik, hajlandók-e valóban lépni.
A Halaknak pedig meg kell húzniuk a határaikat. A tarot szerint eljött az idő, hogy eltávolodjanak azoktól az emberektől, akik érzelmileg kihasználják vagy folyamatosan lehúzzák őket.
